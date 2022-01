Jasmi Joensuu, 25, teki erilaisen olympiaratkaisun – näin hän perustelee

Olympialaisiin lähtevät Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä valloittivat kärkisijat Suomen cupin vapaan viitosella.

Vantaa

Maajoukkuehiihtäjä Jasmi Joensuu puhkui tyytyväisyyttä tiistaina Suomen cupin kilpailun jälkeen. Hän voitti Vantaan Hakunilassa sivakoidun viiden kilometrin vapaan kilpailun 14,8 sekunnin erolla Jasmin Kähärään.

– Aika haposta, mutta oli hyvä kisa. Kiva kisa, kun oli paljon kannustusta, Joensuu, 25, summasi ensitunnelmat.

Tällä kaudella kaksi kertaa maailmancupin henkilökohtaisten sprinttien välieriin edennyt hiihtäjä on aikataulussa Pekingin olympialaisia ajatellen.

– Tämä oli hyvä veto. Viitonen on kiva matka, kun se pitää pystyä hiihtämään kovaa. Halusin kokeilla kovaa alkuvauhtia. Aloitin vähän liian kovaa. Kisa pysyi kuitenkin hanskassa.

Hakunilassa liian kova alkuvauhti voi kostautua, koska latu nousee heti rankan mäen päälle. Puhtia pitää riittää kahdelle 2,5 kilometrin kierrokselle.

– Pari vuotta sitten kuolin täällä täysin. Tämä on kova latu, ja koko ajan pitää pystyä tekemään työtä, Joensuu jutteli.

Jasmi Joensuu valmistautuu olympialaisiin Suomessa.

Joensuu ei osallistu olympiavalmisteluihin liittyvälle korkeanpaikan leirille Italian Seiser Almissa. Pekingin olympialaiset kilpaillaan helmikuussa.

– Koin, että on turvallisinta, etten lähde korkealle. Korkealla ehtii olla 12 päivää Kiinassa ennen ensimmäistä kisaa. Täällä on hyvät kelit, joten pystyn tekemään hyviä treenejä. Mikä parasta, täällä on kaksi hyvää kisaa, keskiviikon viestiinkin osallistuva Joensuu sanoi.

Vantaan Hiihtoseuraa edustava Joensuu asuu Rovaniemellä, mutta Vantaa on tuttu paikka kisavalmisteluihin.

– Olen Vantaalla äidin ja isän kanssa kotikuplassa. Treenaan täällä Hakunilassa tai (Tuusulan) Hyrylässä.

Niin ikään olympialaisiin valittu Kähärä oli tyytyväinen hiihtoonsa.

– Perushyvä hiihto. Tärkeää oli, että sain hyvän hiihdon, ja se tuli loppuun asti hyvin. Hiihto antoi luottoa tekemiseen.

Jasmin Kähärä oli Vantaalla toinen.

Kähärä ja Joensuu sijoittuivat joulukuussa neljänneksi maailmancupin vapaan pariviestissä Dresdenissä. Kähärä ylsi Saksassa välieriin ja kymmenenneksi henkilökohtaisessa vapaan sprintissä, joten Vuokatti Ski Team Kainuun hiihtäjä lykkii läpimurtokautta. Isoin palkinto on ollut olympiavalinta.

Puolitoista viikkoa sitten Imatran SM-hiihdoissa tuli paha pettymys, kun hän kaatui vapaan sprinttifinaalissa ja jäi viidenneksi.

– Kaatuminen harmitti usean päivän, mutta nyt se on unohdettu. Katseet on käännetty Pekingiin. Valinta tuli hyvään kohtaan, ja sain ajatukset muualle edellisen viikonlopun jälkeen.

Visa Ski Team Kemin Emmi Lämsä sijoittui Hakunilassa kolmanneksi. Hän jäi voittajasta 17,8 sekuntia.

Naiset hiihtävät keskiviikkona 3x5 kilometrin viestin.