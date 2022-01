Marit Björgen avautuu dopingpaljastuksensa seurauksista – ”Saan syyttää itseäni”

Marit Björgen kertoi Expressenille päätöksestään avautua vuoden 2017 dopingselkkauksestaan.

Maastohiihtolegenda Marit Björgen paljasti syksyllä julkaistussa elämäkerrassaan, että yksi hänen dopingnäytteistään vuoden 2017 Lahden MM-kisoissa sisälsi merkkejä kielletystä aineesta.

Björgenin 30 kilometrin yhteislähtökilpailun jälkeen antama näyte sisälsi jäämiä 19-nonandrosteronista, Maailman antidopingtoimiston Wadan kieltolistalla olevasta anabolisesta steroidista.

Jäämät olivat kirjan mukaan peräisin Björgenin MM-kisojen aikaan käyttämästä sallitusta lääkeaineesta, jonka oli tarkoitus manipuloida huippuhiihtäjän kuukautiskiertoa niin, ettei tämä saisi kuukautisia MM-kisojen aikana.

Asiaa tutkinut FIS hyväksyi Björgenin selityksen, eikä tapauksesta tullut hiihtosuuruudelle seuraamuksia.

Lue lisää: Uutuuskirja: Marit Björgenin dopingnäyte johti epäilyyn Lahden MM-kisoissa 2017 – lääkärin kysymys nostatti paniikin

Marit Björgen juhli maailmanmestaruutta 30 kilometrin yhteislähdössä Lahdessa 2017.

Björgenin Vinnerhjerte-kirjassa tekemä paljastus yllätti hiihtomaailman. Etenkin Venäjällä monet älähtivät vasta kirjan myötä julkisuuteen tulleesta tapauksesta.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe ei säästellyt sanojaan The Daily Skier -sivuston jutussa.

– Olen järkyttynyt uutisesta. Olen aina pitänyt ja tulen pitämään häntä (Björgeniä) suurena urheilijana, mutta minulla on vakavia kysymyksiä ihmisille, jotka päättävät, mitä pidetään missäkin olosuhteissa dopingin käyttönä ja mitä rangaistuksia urheilijoille tulisi antaa, Välbe sanoi.

Lue lisää: Jelena Välbe järkyttyi Marit Björgenin dopingpaljastuksesta – ”Minulla on vakavia kysymyksiä”

Björgen pohti paljastuksensa aikaansaamaa kuhinaa ruotsalaislehti Expressenille.

– Kukaan ei tiennyt tästä, ja olisin voinut jättää asian mainitsematta. Saan tavallaan syyttää itseäni. Mutta olen ollut avoin ja rehellinen aina, astmalääkkeen ja kaiken suhteen, Björgen sanoi.

– Tapaus näyttää, kuinka haavoittuvainen sitä on. Urheilija voidaan tuomita hyvin nopeasti. Halusin kertoa tarinani näyttääkseni, että tällaisten tapausten taustalla voi olla monia syitä. Kun kertoo urastaan, pitää olla valmis näyttämään kaikki puolet ja olemaan rehellinen.

Venäläisen hiihtoväen pöyristyneet kommentit eivät tulleet Björgenille yllätyksenä.

– Venäjä on usein sanonut, että eri mailla on erilaiset säännöt. Olin siis valmistautunut sieltä tulevaan kritiikkiin, mutta luotan itseeni ja siihen, mitä tapahtui. Julkisuuden henkilönä olen tottunut siihen, että ihmisillä on mielipiteitä. Yritän lukea niistä mahdollisimman vähän, Björgen sanoi.

Björgenin palkintokaapista löytyy ennätykselliset 15 talviolympiamitalia. Maailmanmestaruuksia hän on voittanut hurjat 18.