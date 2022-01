Jasmin Kähärä kertoi lapsena harrastavansa hiihtoa, koska ”se on hauskaa”.

Maastohiihtäjä Jasmin Kähärä iloitsi olympiavalinnastaan Instagramissa keskiviikkona. Kähärä, 21, valittiin viimeisenä naishiihtäjänä Pekingin kisakoneeseen.

Vuokatti Ski Teamin sprinttitykki paljasti somessa, että hän on haaveillut olympialaisista jo pikkutytöstä asti. Kähärä julkaisi itsestään vanhan lehtileikkeen, jossa hän on 10-vuotias. Mikkelin rantakyläläinen kertoo leikkeessä harrastavansa hiihtoa, koska ”se on hauskaa”. Harrastuksiin kuuluvat myös jalkapallo, yleisurheilu ja laskettelu.

10-vuotias Kähärä asetti itselleen tiukan tavoitteen: – Päästä olympiakisoihin vuonna 2026.

Hiihtäjä huomautti nyt somessa, että tavoite täyttyi neljä vuotta etuajassa.

– Pienen tytön unelma käy toteen! Minä pääsen olympialaisiin! Neljä vuotta aiemmin, kuin suunnittelin. Maailman suurin kunnia päästä edustamaan Suomea Pekingiin, Kähärä iloitsi.

Voit katsoa Kähärän lapsuuskuvan klikkaamalla Instagram-upotuksen nuolta oikealle.

Kähärän kauden parhaat sijoitukset ovat Dresdenin vapaan sprintin 10. sija ja parisprintin neljäs sija samalta viikonlopulta.

Siten Kähärä täyttää olympiavalintakriteerit. Hän on osoittanut tällä kaudella pystyvänsä sijoittumaan 16. parhaan joukkoon. Lisäksi olympiavalintaa tukee hänen nousuvaiheessa olevaa uraansa.

IS:n asiantuntija Harri Kirvesniemi uskoo, että Kähärä voi onnistuessaan päästä olympialaisten sprintin välieriin.

Kähärän kanssa naisten seitsemännestä edustuspaikasta taisteli Riitta-Liisa Roponen, 43, jonka mahdollisuudet antaa näyttöjä kariutuivat sairasteluun ja peruttuihin kisoihin.

Juttua muokattu 13.1. kello 17.53: vaihdettu kuvaa. Alkuperäisessä kuvituksessa oli virheellisesti Jasmi Joensuu.