Kommentti: Remi Lindholmin tyly kohtelu ihmetyttää – lisänäyttöjen perääminen näyttää yhä kummallisemmalta

Päävalmentaja Teemu Pasasen ja Olympiakomitea olisivat voineet naulata miesten olympiajoukkueen lopulliseen muotoon heti, kun kisoja edeltävien maailmancupien kohtalo oli selvillä, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Arvokisadebytantti Remi Lindholmin olympiavalinnasta on tullut elämää suurempi saaga, jossa tikunnokkaan on aseteltu päävalmentaja Teemu Pasasta (oik.) Niin pitkälle asiassa ei tarvitse mennä kuin vuonna 2011, kun keihäslegenda Antti Ruuskanen (vas. ylh.) nouti MM-paikkansa urheilun oikeusturvalautakunnasta.

Anonyymeistä hiihdon ystävistä koostuva Large Boys 157 -niminen ryhmittymä ilmoitti keskiviikkona tylysti boikotoivansa nuorten SM-kisoja Keuruulla Hiihtoliiton heikon ihmisoikeustilanteen takia.

Large Boys 157 kertoi myös purkavansa boikottinsa heti, kun Remi Glenn Christoffer Lindholm on valittu Suomen edustajaksi 5. helmikuuta alkaviin Pekingin olympiahiihtoihin.

Vaikka Isojen poikien vetoomus on tietenkin kirjoitettu huumorin leveällä pensselillä, maaperään on nakattu myös totuuden siemen. Viime päivinä on ajoittain tuntunut siltä kuin pernajalaisen nuorukaisen pääsy debytoimaan arvokisatasolle kuuluisi tasavallan johtaviin ihmisoikeuspoliittisiin teemoihin. Lindholm itse on hillinnyt liekkejä heittelemällä niihin jerrykannustaan vähän väliä bensaa. Lindholm ei pystynyt lainkaan sulattamaan sitä, ettei hänen kisavalintaansa sinetöity jo tiistaina 11. tammikuuta.

MTV:n nykyinen ja Ilta-Sanomien entinen asiantuntija Jari Isometsä katsoi tiistaina, että kaikki valinnat olisi pitänyt pystyä lukitsemaan jo tiistaina.

Markus Vuorela (vas.), Ristomatti Hakola ja lauri Lepistö ottivat Jämin Jänteelle ensimmäisen SM-tason kolmoistoivon itsenäisen Suomen hiihtohistoriassa. Vuorelan ja Lepistön näytöt eivät kuitenkaan olympiavalinnoissa paljon paina.

Isometsän näkemys on varsinkin miesten osalta helppo jakaa. Hiihtoliiton valmennusjohdon, etunenässä päävalmentaja Teemu Pasasen, ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön vitkastelua on vaikea ymmärtää. Jo maanantaina 10. tammikuuta tiedettiin, että Planicassa ei kilpailla maailmancupia tulevan viikonloppuna.

Tiedettiin sekin, että varatapahtuma järjestetään yhtä todennäköisesti kuin että lumipallo ei sula helvetissä. Ja siinä ne näyttöpaikat olivat.

Keneltä näyttöjä sitten ylipäätään haikailtiin? Syksyllä loukkaantunut Markus Vuorela antoi Imatran SM-kisoissa vakuuttavan todisteen siitä, ettei hänen arvokisadebyyttinsä aika ole vielä. Lauri Lepistö ei missään vaiheessa ollut kisakoneeseen ajankohtainen nimi.

Lindholm on kaksikkoa valovuoden edellä.

Miesten kapeasta, kuuden urheilijan olympiakiintiöstä taas saadaan kiittää myös Hiihtoliiton omia valintoja viime kaudelta. Maailmancupin kiintiöpaikkojen jättäminen käyttämättä vaikutti osaltaan Suomen romahdukseen olympiarankingissa.

Isometsä perehtyi aikanaan myös urheilun juridiseen puoleen, joskaan ei arvokisavalinnoissa. Hän näkee, että sekä Lindholmilla että vapaan sprinttihiihdon – harvinainen suomalaishiihtäjä siis – taitavalla Jasmin Kähärällä olisi voittoisa case käsissään urheilun oikeusturvalautakunnassa, jos kaksikon kisavalinnoissa syrjäyttäisi vaikkapa Vuorela tai Riitta-Liisa Roponen.

Naisten osalta harkinnan venyttämisen ymmärtää sikäli, että kriteereissä painavat myös viime kauden suoritukset, jotka Roposelta lähinnä MM-kisoissa olivat erinomaisia. Tältä kaudelta kovat näytöt uupuvat kokonaan, mihin toki on vaikuttanut myös suoranainen epäonni. Roposen hiihdon Suomen ennätystä sivuava kuudes olympiareissu ei ole edelleenkään täysin mahdoton. Kähärän ässänäyttö, 10. sija, napsahti Dresdenin maailmancupissa, josta puuttui rutkasti laatu-urheilijoita.

Koko suomalainen hiihtoperhe olisi sydämestään suonut Oberstdorfissa 2021 loistavat MM-kisat hiihtäneelle Riitta-Liisa Roposelle uran kuudennet olympiakisat. Epäonni oli valtavaa, kun ensin tuli sairastuminen ja sen jälkeen peruutettiin viimeiset näyttökilpailut.

Jos joku valinta-asioissa turvautuisi oikeusturvalautakuntaan, sitä ei kiinnosta kuin se, onko valinnatta jäänyttä kohdeltu kriteeristön mukaisesti. Miesten osalta päivänvalon kestäisi vain Lindholmin valinta. Kun kaikki tämä jo maanantaina tiedettiin, epämääräinen ja mahdotonkin lisänäyttöjen perääminen häneltä näyttää yhä kummallisemmalta.

Oikeusturvalautakunta on lähihistoriassa kahdesti arvioinut merkittävää julkisuutta saaneita arvokisavalintoja. Urheiluliitto sai punaista valoa 2011. Yhdellä heitolla Daegun MM-koneeseen astunut Sampo Lehtola muuttui entiseksi ja valittaja Antti Ruuskanen uudeksi edustajaksi.

Viime kesänä elimeen vetosi laajassa huumerikostutkinnassa Katiskaan uinut purjehtija Janne Järvinen, mutta tällä kertaa lautakunta katsoi lajiliiton ja Olympiakomitean menetelleen asianmukaisesti. Olympiakomitean uudistetuista valintakriteereistä tarkka lukija löytää taiten kirjoitetun Lex Järvisen.

Ex-päävalmentaja Magnar Dalen muisteli IS:ssa edellistä kohua herättänyttä hiihdon olympiavalintaa. Iivo Niskanen, keskiviikkona 30 vuotta, ei tammikuussa 2014 mahtunut seuransa ykkösduoon SM-parisprintissä Vantaalla. Helmikuussa hän huuhtoi matkalla olympiakultaa.

Valinnasta sulan hattuunsa kiinnittäneen Dalenin muistikuvat ovat kahdeksassa vuodessa hieman haalentuneet, mutta kenenkä eivät? Niskasen olympiavalinnan takuumies ja päälobbari oli 2014 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kestävyyslajivastaava Olli-Pekka Kärkkäinen.