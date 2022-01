Remi Lindholm hätkäytti somejulkaisuillaan – Suomen päävalmentaja kommentoi hiihtäjän tilannetta

Päävalmentaja Teemu Pasanen kertoo, miksei Remi Lindholmia ole vielä valittu Pekingin olympiajoukkueeseen.

Suomen maajoukkuehiihtäjä Remi Lindholm hätkäytti sunnuntaina sosiaalisessa mediassa, kun hän kirjoitti Twitterissä viestin, jossa luki ”Magnar Dalen takas”.

Norjalainen Dalen valmensi Suomen hiihtomaajoukkuetta vuosina 2006–2014.

Instagram-tarinoissaan 23-vuotias Lindholm puolestaan kirjoitti tekstin, johon oli liittänyt Suomen maastohiihtomaajoukkueen virallisen tilin @xcteamfin. Lindholmin viesti maajoukkueelle oli ytimekäs: v***n lampaat.

Hän poisti julkaisunsa myöhemmin, mutta kuvakaappaus lähti kiertämään hiihtopiireissä.

Ilta-Sanomien haastattelussa Lindholm kuittasi julkaisunsa huonona huumorina.

Lue lisää: Yle: Remi Lindholm kuuli ikävän olympiauutisen – antoi palaa sosiaalisessa mediassa

Yle kertoi sunnuntaina, että Lindholm, 23, oli harmistunut, kun hänelle kerrottiin, ettei hän ole viikon alussa Pekingin talviolympialaisiin valittavien urheilijoiden joukossa.

Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kertoi IS:lle maanantaina, ettei kritiikkiä olympiavalintaprosessista ole tullut hiihtäjiltä suoraan hänelle.

– En ole itse somessa, mutta kuulin, että tällainen on, Pasanen kommentoi viitaten Lindholmin avautumiseen sosiaalisessa mediassa.

– Remin kohdalla tilanne on se, että tältä kaudelta on hyvät näytöt, mutta hän ei ole vielä ihan täyttänyt Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön valintakriteereitä. Silloin sitä paikkaa ei ole vielä voitu (hänelle) varmistaa. Hän on potentiaalinen hiihtäjä olympiajoukkueeseen ja kovat näytöt on, mutta ei tosiaan ihan vielä kriteereitä täyttäviä näyttöjä, Pasanen jatkoi.

Yksi huippu-urheiluyksikön olympiavalintakriteereistä on se, että urheilijalla on ”realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon”.

Lindholm on tämän kauden maailmancupin normaalimatkoilla hiihtänyt esimerkiksi sijat 20, 21 ja 26.

Päävalmentaja Teemu Pasasen mukaan Remi Lindholm ei ole vielä täyttänyt huippu-urheiluyksikön valintakriteereitä.

Miesten kuudesta olympiapaikasta on jo annettu kaksi Iivo Niskaselle ja Lauri Vuoriselle. Kolme paikkaa menee tiistaina todennäköisesti Perttu Hyväriselle, Joni Mäelle ja Ristomatti Hakolalle.

Kuudenteen ja viimeiseen paikkaan ovat Lindholmin ohella tyrkyllä Markus Vuorela ja Lauri Lepistö. Viimeinen paikka oli tarkoitus lyödä lukkoon 22.–23. tammikuuta käytävän Planican maailmancupin jälkeen, mutta kisaviikonloppu peruuntui.

Pasanen kertoi, että Kansainvälinen hiihtoliitto Fis yrittää löytää Planicalle korvaavan kisan. Jos tämä ei onnistu, viimeiset olympiavalinnat tehdään Pasasen mukaan jo annettujen näyttöjen pohjalta.

Lue lisää: Hiihdon olympiavalinnat mutkistuivat – Suomen päävalmentaja kertoo, miten päätökset nyt tehdään

Käydäänkö kisa viimeisestä olympiapaikasta nyt Lindholmin, Vuorelan ja Lepistön välillä?

– Jos se (korvaava) kisa on, niin olisi tarkoitus, että siellä muutama hiihtäjä pääsisi vielä yrittämään kansainvälisten näyttöjen antamista. Mutta se selviää sitten, kun tiedetään tuleeko kisaa vai ei, Pasanen vastaa.

Naisten joukkueen puolella tilanne on samanlainen: käytännössä jäljellä on yksi paikka, jonka täyttäjä ei ole vielä selvillä.

IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi arvioi aiemmin maanantaina, että viimeisestä paikasta vääntävät Jasmin Kähärä ja Riitta-Liisa Roponen.

Kirvesniemi jättäisi olympiajoukkueesta ulos konkari Roposen.

Lue lisää: Hiihdon kulisseissa kiehuu – Harri Kirvesniemeltä tiukka näkemys Riitta-Liisa Roposen, 43, kohtalosta

Teemu Pasanen ei vahvistanut, että naisten viimeisen paikan kisa on juuri Kähärän ja Roposen välinen.

– Tietysti Kähärällä on jo tältä kaudelta hyvä näyttö Dresdenin kisasta (sprintin välieräpaikka ja parisprintin finaalipaikka). Mutta on useita naisia, joilla olisi tässä Planican mahdollisesti korvaavassa kisassa vielä mahdollisuus antaa kansainvälisiä näyttöjä, Pasanen sanoo.

Onko Roponen yksi heistä?

– On, ilman muuta.