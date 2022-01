Hiihdon kulisseissa kiehuu – Harri Kirvesniemeltä tiukka näkemys Riitta-Liisa Roposen, 43, kohtalosta

Asiantuntija Harri Kirvesniemi ei pidä kovaa valintaspekulaatiota epänormaalina.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi tekisi kovan ratkaisun ja jättäisi Riitta-Liisa Roposen pois Pekingin olympialaisista, jos 43-vuotias hiihtokuningatar ei lyö pöytään täysin veret seisauttavaa esitystä Planican maailmancupissa 23. tammikuuta.

Miehissä Kirvesniemi ratkaisi ”viimeisen olympiapaikan” kohtalon samalla tavalla kuin Suomen maajoukkueen valmennusjohto on tekemässä: antamalla Markus Vuorelalle ja Lauri Lepistölle viimeisen näytönpaikan Planican yhdistelmäkilpailussa.

Hiihdon tulevat olympiavalinnat nostattivat kohun viikonloppuna. Suomen ykköshiihtäjistä niin Remi Lindholm, 23, kuin Katri Lylynperä, 28, antoivat maajoukkueen johdolle kritiikkiä julkisesti.

Lindholm haukkui maajoukkueetta ”lampaiksi” sittemmin poistetussa someviestissään, koska 23-vuotias hiihtäjä sai kuulla, ettei häntä valita vielä olympiakoneeseen tiistaina, kun valtaosa hiihtäjistä nimetään. Lylynperä kertoi puolestaan Ylen haastattelussa olleensa valmennukselle viikon vihainen, koska hänen piti antaa lisänäyttöjä Imatran SM-hiihdoissa sunnuntaina.

Harri Kirvesniemi selittää, mistä riitaisessa valintakohussa on kyse. Suomi saa lähettää olympialaisiin vain kuusi miestä ja seitsemän naista, mikä on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Norjalla, Ruotsilla ja Venäjällä. Suurmaat lähettävät Pekingiin kahdeksan hiihtäjää per sukupuoli. Suomi tippui viime kaudella olympiarankingissa, kun se ei lähettänyt sprinttijoukkueita maailmancupin osakilpailuihin Davosiin ja Dresdeniin. Tippuminen vähensi paikkoja.

Miesten kuudesta olympiapaikasta on jo annettu kaksi Iivo Niskaselle ja Lauri Vuoriselle. Kolme paikkaa menee tiistaina todennäköisesti Perttu Hyväriselle, Joni Mäelle ja Ristomatti Hakolalle, koska he ovat alkukauden aikana täyttäneet Olympiakomitean olympiavalintakriteerit ja osoittaneet, että heillä ” on realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon”.

Mono puristaa kuudennesta paikasta. Lindholm katsoo olevansa oikeutettu siihen, koska hän on sijoittunut alkukaudella maailmancupissa normaalimatkoilla esimerkiksi sijoille 20, 21 ja 26. Lepistöllä ja Vuorelalla, jonka nilkka murtui syksyllä, vastaavia näyttöjä ei ole.

Silti maajoukkue on antamassa heille vielä mahdollisuuden Planicassa parin viikon päästä. Kirvesniemi ymmärtää valmennuksen pähkäilyjä.

– Tilanne on oleellinen koko miesten joukkueen kannalta. Ei puhuta henkilökohtaisten mitalien jakamisesta vaan siitä, että on pakko varmistaa, että Suomella olisi paras mahdollinen viestijoukkue, Kirvesniemi selittää.

Markus Vuorela – Pekingin viestijoukkueen varamies?

Miesten viestijoukkueessa ovat Kirvesniemen mukaan käytännössä varmasti Niskanen, Hyvärinen ja Hakola.

Neljäs mies, joka hiihtää toisen vapaan hiihtotavan osuuden, voisi olla Mäki, mutta tämän kunnosta normaalimatkoilla ei ole tänä talvena näyttöä. Lisäksi pitää muistaa, että sairastumisia voi sattua, joten viestinelikkoon pitäisi olla viisi kovaa nimeä kaiken varalta.

– Vuorela oli viime talvena todella potentiaalinen kaveri viestijoukkueeseen. Olen sillä kannalla, että on ihan oikein antaa näytönpaikka hänelle ja miksei samalla Lepistöllekin. Vuorela ja Lindholm eivät ole missään vaiheessa päässeet toisiaan vastaan kuntoaan mittaamaan. Mitä lähempänä olympialaisia otatus tulee, sitä todennäköisemmin kisoissa on hyvässä kunnossa, Kirvesniemi sanoo.

Soppaa maustaa se, että Planican maailmancupissa eivät todennäköisesti hiihdä maailmancupin ykkösnimet. Lisäksi ollaan lähellä merenpintaa, toisin kuin olympialaisissa, joissa hiihdetään korkealla. Moni ihmettelee, miten laadukasta dataa Lindholmin ja Vuorelan vertailuun voi kisasta saada, semminkin kun muotona on yhdistelmäkilpailu.

– En antaisi etukäteen sijalukutavoitetta. Arviointi olisi tehtävä vasta suorituksen jälkeen, kun näkee, keitä kisassa oli, millaiseksi hiihto kehittyi ja mitkä olivat aikaerot sekä olosuhteet, Kirvesniemi arvioi.

Naisissa valintatilanne on hiihtäjälegendan mukaan yksinkertaisempi. Seitsemästä olympiapaikasta kaksi on jo jaettu Krista Pärmäkoskelle ja Kerttu Niskaselle. Tiistaina jaettaneen neljä lisää Anne Kyllöselle, Johanna Matintalolle, Jasmi Joensuulle – ja Lylynperälle.

– Katri Lylynperä antoi Imatralla sunnuntaina vakuuttavan näytön siitä, että on tällä hetkellä paikkansa olympiakoneeseen ansainnut. Eiköhän hänen ole paras lähteä elämään ja treenaamaan kohti Pekingiä, Kirvesniemi sanoo.

Katri Lylynperä voitti naisten sprintin vapaalla hiihtotavalla SM-kilpailuissa Imatralla.

Kun viisikosta Pärmäkoski, Niskanen, Kyllönen, Matintalo ja Joensuu valitaan vahva viestijoukkue, ei sen turvaamista tarvitse ajatella kuten miesten puolella.

Enää väännetään siis seitsemännestä paikasta. Se on tyrkyllä 21-vuotiaalle sprintterille Jasmin Kähärälle ja Roposelle. Kirvesniemestä valinnan pitäisi olla melko mutkaton.

– Tämän hetken tilanne on päivänselvä. Seitsemän naista on antanut olympiajoukkueeseen vaadittavat näytöt. Kähärä kaatui Imatran SM-sprintissä, mutta antoi siitä huolimatta selkeän viitteen siitä, että hän on edelleen hyvässä vireessä, Kirvesniemi kommentoi.

Kähärän kauden paras sijoitus maailmancupissa on 10:s vapaan tyylin sprintissä Dresdenissä.

– Kähärä on ehdottomasti se urheilija, joka on vahvoilla. Olisin kallistumassa Kähärän valitsemiseksi suoraan.

Olympiavalintakriteereissä on tulospotentiaalin lisäksi kohta, jonka mukaan voidaan valita myös ”uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia urheilijoita”. Kähärä kuuluu kyseiseen porukkaan, Roponen parhaallakaan tahdolla ei.

Jasmin Kähärä pettyi Imatralla, mutta hänen kautensa on ollut hyvä.

– Roposen pitää pystyä antamaan erittäin kova näyttö Planicassa, että hän sivuuttaisi valinnoissa Kähärän. Näytön pitää olla jotain muuta kuin sijoittuminen 16 joukkoon, Kirvesniemi sanoo.

Asiantuntija ei pidä julkista kitinää ja vääntöä olympiavalinnoista mitenkään poikkeuksellisena. Rumba toistuu aina arvokisoissa, oli paikkoja kuinka monta tahansa.

– On hyvä, että meillä on potentiaalisia urheilijoita. On täysin normaalia spekuloida viimeisiä paikkoja. Seuraavaksi spekuloidaan, ketkä hiihtävät viestin, Kirvesniemi sanoo.