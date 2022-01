Ristomatti Hakola jyräsi hurjalla erolla voittoon – yksi asia olympiatoivon tilanteessa huolestuttaa Harri Kirvesniemeä

Harri Kirvesniemi ilahtui Ristomatti Hakolan kultavauhdista Imatralla. Tekemistä kuitenkin riittää ennen Pekingin olympialaisia.

Jämin Jänteen Ristomatti Hakola piti pintansa ja hiihti 15 kilometrin (p) ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen Imatralla lauantaina. Kilpailu oli Hakolalle ensimmäinen sitten marraskuun ja Rukan maailmancupin, jossa hänen kylkiluunsa murtui.

30-vuotias tähtihiihtäjä aloitti lauantaina maltillisesti. Sauvaongelmistakin ensikilometreillä kärsinyt Hakola kellotti puolimatkan väliaikapisteelle vain 14,9 sekunnin pohjat.

Vauhti kiihtyi, ja lopulta Hakola kukisti seuratoverinsa Markus Vuorelan 36,7 sekunnilla. Lauri Lepistö (+40,8) täydensi Jämin Jänteen kolmoisvoiton.

IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi oli huojentunut Hakolan hiihdosta, vaikka tämän veto ei ollut aivan yhtä loistelias kuin voittomarginaali antaisi olettaa.

– Eihän tuo ero vielä kerro, että Rise missään huippukunnossa on, koska useampi kansallisen kärjen mies oli alle minuutin päässä. Tärkeintä kuitenkin on, että mies on terve, kykeneväinen hiihtämään ja ihan hyvän oloisessa kunnossa. Ehkä ne alun sauvasekoilutkin sotkivat, Kirvesniemi ruotii.

Hakolan hiihto ei pysynyt lauantaina teknisesti kasassa aivan yhtä hyvin kuin parhaimpina päivinä. Kirvesniemi muistuttaa, etteivät hitaat pakkasolosuhteet suosineet nopeudestaan ja irtonaisuudestaan elävää entistä sprinttitykkiä.

– Hiihto ei näyttänyt aivan jaksavan terävältä, vaikka kelikin oli toki hidas. Imatran radalla on paljon rytminvaihdosnyppylää, eikä se ole helppo hiihdettävä hitaaseen keliin. Siihen nähden miltä Ristomatin hiihto näytti, se oli yllättävän jouduttavaa. Päivänselvää on, että kuukaudessa lähtee minimissään puoli minuuttia pois viidellätoista, jos saa olla terveenä, Kirvesniemi tuumii.

Jämin Jänne putsasi lauantaina pöydän. Kuvassa mitalikolmikko Markus Vuorela (vas.), Ristomatti Hakola (kesk.) ja Lauri Lepistö.

Hiihtokansa seurasi Hakolan suoritusta kämmenet hioten myös Suomen viestiunelmien kannalta Pekingin olympialaisissa. Jämin Jänteen vauhtiveikon iskukyky on ratkaisevassa roolissa sekä pitkässä viestissä että parisprintissä.

– Ne unelmat ovat vielä elossa. Hän on lohduttavassa aikataulussa. Taso oli ihan sitä, mitä olisi saattanut olla astetta huonompana päivänä ilman loukkaantumista. Onneksi Hakola on päässyt kohtalaisen hyvään kuntoon pienelläkin kilpailumäärällä, Kirvesniemi näkee.

Yksi huolenaihe Kirvesniemellä kuitenkin on.

– Olisi tosi hyvä, jos Rise saisi hyviä kisoja. Suurin haaste on, ettei niitä ole kalenterissa kovin paljoa, nyt kun Ranskan maailmancupin viikonloppukin peruttiin. Mistä hän saa kovia kisoja? Harjoitella pitää, mutta kroppaa ei saa vetää missään nimessä tukkoon, jotta treeni tarttuu, hän sanoo.

Imatran normaalimatkalta puuttui iso osa Suomen kärkihiihtäjistä. Jotkut palauttelevat vielä Tour de Skin jäljiltä ja toisten starttikiihkoa lievensi 15 asteen pakkanen.

Päivän iloisimmasta narratiivista vastasivat Hakolan lisäksi nuoret lupaukset Alexander Ståhlberg, 19, ja Niko Anttola, 18. Ståhlberg oli neljäs ja Anttolakin upeasti yhdeksäs.

– Todella lupaavia suorituksia. Varsinkin kun kummankin alkukausi on ollut vähän vaikea. Alkukaudesta näytti, että he ovat aika kaukana kansallisesta kärjestä, mutta nyt tuli kovat näytöt. Tämä lupaa hyvää nuorten MM-hiihtoihin, Kirvesniemi hykertelee.