Joni Mäki taipui hämmentävän helposti SM-viestin loppukirissä – näin hän selittää erikoista sairastelukierrettään

Imatran SM-kisojen pariviestissä tositoimiin palanneen Joni Mäen kunto on suuri arvoitus Pekingin olympialaisten lähestyessä.

Kun Joni Mäki joulukuun alussa katkesi miesten 4x7,5 kilometrin maailmancup-viestin ankkuriosuudella viidenneltä sijalta 11:nneksi, tv-kuvat Lillehammerista kertoivat kaiken oleellisen: pariviestin viime kauden MM-hopeamitalistin kropassa jokin oli ilmiselvästi pielessä.

Vain viikkoa aiemmin Mäki, 26, oli sivakoinut Rukan maailmancupissa perinteisen sprintissä kuudenneksi, uransa parhaaseen henkilökohtaiseen sijoitukseen.

– Yskin silloin Lillehammerissa keuhkoja pitkin päivää ulos, ja heti niiden kisojen jälkeen tulinkin kunnolla kipeäksi. Kuume nousi, ja sellaiset vajaat puolitoista viikkoa en tehnyt juuri muuta kuin makasin sohvalla, Mäki selvitti IS:lle torstaina.

Alkoi useiden viikkojen kilpailutauko, joka päättyi vasta perjantaina Imatralla. Mäki osallistui seuransa Pohti Ski Teamin kanssa vapaan hiihtotavan pariviestiin, jossa tuloksena oli SM-hopea Juuso Haaralan parina.

Loppusuoralle tultaessa Mäki oli Imatran Urheilijoiden Miro Karppasen kannassa, mutta ei lopulta mahtanut tälle mitään. Maajoukkuehiihtäjän taipumista kansallisen tason hiihtäjälle on ehdottomasti pidettävä suurena yllätyksenä, vaikka hänen kilpailutaukonsa on ollut pitkä.

– Karsinnassa tuntui nihkeältä, mutta finaaliin sain paikkoja auki. Ajoittain tuntui hyvälle. Ihan ok hiihto, vaikka en pystynyt lopussa taistelemaan kullasta. Laitoin viestissä kaikki peliin. Hyvänä päivänä palaudun varmasti myös viimeiseen vetoon, Mäki itse sanoi kisan jälkeen Ylelle.

Imatran Urheilijoiden Olli Ahonen ja Miro Karppanen tuulettivat pariviestin SM-kultaa perjantaina. Vasemmalla hopealle tullut Pohti Ski Team (Juuso Haarala, Joni Mäki) ja oikealla pronssijoukkue Kuusamon Erä-Veikot (Niko Husu, Juuso Tossavainen).

Kisan aattona Mäki korosti IS:lle, että olisi voinut palata tositoimiin jo aiemminkin, mutta ei halunnut ottaa minkäänlaista riskiä.

– Pekingin olympialaiset kolkuttelevat jo ovelle, ja ainoa tavoitteeni on tietysti päästä sinne mukaan, sprinttiin erikoistunut maajoukkuesivakoija perusteli kisan aattona.

– Viime vuosien historiassani on ollut aika paljon sairastelukierrettä, enkä nytkään halunnut mitään jälkitauteja.

Niin. Mäen sairastelukierre on hämmästyttänyt laajasti hiihtopiireissä. Virukset tai loukkaantumiset ovat iskeneet mieheen usein leirien tai yleensä kovien treenijaksojen päätteeksi, ja sisäpiireissä hänen on arveltu kärsivän jonkinlaisesta palautumisongelmasta.

– Osittain kyse on voinut olla siitäkin, mutta toisaalta kenen tahansa sairastumisriski on aina herkimmillään silloin, kun kuormitus on suurimmillaan, hän ruoti.

– Omalla kohdallani kyse lienee ollut enemmänkin siitä, että olen aina ollut herkkä sairastelemaan. Pöpö kuin pöpö, niin aina se löytää minut jostain – paitsi nyt onneksi tämä koronavirus. Sitä ei ole ainakaan vielä ollut.

Viime talvena sprintissä uransa ensimmäisen SM-kullan voittanut Mäki on leireillyt tällä kaudella poikkeuksellisen paljon korkealla. Pekingin olympialaiset ja erityisesti siellä ohjelmassa oleva vapaan sprintti on Mäelle ”niin iso juttu”, ettei hän ole halunnut jättää kiveäkään kääntämättä.

– Kesän ja syksyn harjoitusjakso menivät ihan ok, ei mitään maagista. Kroppa on ollut nyt sikälikin normaalia enemmän herkällä, että takana on jo jopa seitsemän korkean paikan leiriä – selvästi enemmän kuin koskaan aiemmin, Mäki kertoi.

– Val Senalesin jäätikköleirin jälkeen vedin itseni tosi väsyksiin. Vaikka minulla ei treenaaminen lähde herkästi laukalle, sellaiset vajaat pari viikkoa minun oli vaan keräiltävä itseäni. Tästäkin huolimatta olen nyt luottavaisin mielin liikkeellä.

Joni Mäki ruotii IS:n haastattelussa syitä, joiden vuoksi hän sairastelee niin usein.

Viime kaudella Mäki lämmitti suomalaisen hiihtokansan syviä rivejä, kun hän sai Venäjän supertähden Aleksandr Bolshunovin raivostumaan Lahden Salpausselällä hiihdetyn maailmancup-viestin loppusuoralla. Bolshunov taipui loppukirissä Mäelle ja hyökkäsi heti maaliviivan ylitettyään suomalaiseen kimppuun.

Nyt Mäki hamuaa uudestaan kansan huulille olympialaisissa, mutta perjantain perusteella hänen matkansa huipputasolle on yhä pitkä. Riittääkö aika?

Mäki ei kertomansa mukaan kilpaile välttämättä lainkaan lauantaina perinteisen väliaikalähtökisassa, vaan satsaa kaikki voimansa sunnuntain vapaan hiihtotavan sprintteihin. Se on iso mittari.

– Sain joulun tienoilla rakennettua niin vahvan harjoitusjakson, että en jaksa uskoa tuoreimman sairastelun tehneen suurta lovea kuntooni. Pekingissä kisataan korkealla, ja toivottavasti tiukkojen korkeanpaikan leirien anti realisoituu siellä. En halua, että jää ainakaan mitään jossiteltavaa, Mäki painotti torstaina.

- Jotta voisin sanoa olevani lähellä kansainvälistä kärkeä, sunnuntaina Imatralla on mentävä niin lujaa, että erottuu kaikista muista.