Norjalaiset kyykkäsivät Tour de Skillä – Harri Kirvesniemi paikantaa ongelman Therese Johaugiin

Norjalaisnaiset olivat Heidi Wengiä lukuun ottamatta kaukana kärjestä Tour de Skillä. Harri Kirvesniemi ei yllättynyt asiasta.

Naisten Tour de Ski päättyi venäläisen Natalia Neprjajevan voitonjuhliin. Ruotsin Ebba Andersson pusersi kakkoseksi ja Norjan Heidi Weng nousi hurjalla loppunousun vedollaan kiertueen lopputuloksissa kolmanneksi.

Kärkiviisikon täydensivät suomalaiset soihdunkantajat Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen.

Seuraava norjalaisnainen, Tiril Udnes Weng, oli lopputuloksissa kymmenes. 20 parhaan joukkoon hiihtivät norjalaisista myös Anne Kjersti Kalvaa (13.) ja Ragnhild Haga (17.). Ykköstykki Therese Johaug ei Tourille osallistunut.

Kalvaa oli Heidi Wengin lisäksi ainoa norjalainen, joka ylsi kymmenen parhaan joukkoon tämänvuotisen Tourin normaalimatkan etapeilla. Hän oli kahdesti kymmenes.

– Hiihto on valtavan suosittua Norjassa ja se kerää erittäin hyvin potentiaaliset lahjakkuudet, niin siihen nähden on yllättävää, ettei Norja ole tuon parempi tällä hetkellä, IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi kiteyttää.

Vuonomaan suksijoiden panos oli toki väkevä, mutta kaukana siitä tykityksestä, joka oli vielä arkipäivää joitain vuosia sitten. Esimerkiksi kauden 2016–17 Tourilla Norjan naiset nappasivat nelosvoiton.

– Ei tämä suurena yllätyksenä tullut. Jo jonkin aikaa on ollut nähtävissä, että he eivät ole enää kansainvälisesti niin vahvoja kuin aikaisemmin. Ruotsi on ajanut selvästi ohi, Kirvesniemi toteaa.

Suomalaislegenda ihmettelee, ettei Norjan vahvasta nuorisokaartista ole noussut viime vuosina väkeviä normaalimatkojen menijöitä aivan kansainväliseen kärkeen. Tourilla pärjänneistä Heidi Weng on 30-vuotias, Tirill Udnes Weng 25, Kalvaa 29 ja Haga 30.

Seuraavaksi Norjan suurnimeksi povattu Helene Marie Fossesholm, 20, vetäytyi kiertueelta maanantaina alavireisyyteensä vedoten. Terveyshuolista kärsinyt Ingvild Flugstad Östberg liputettiin ulos kilpailutoiminnasta joulukuussa.

– Tason lasku johtunee osittain yksilöllisistä ongelmista, mutta varmasti taustalla on myös harjoituksellisia virheitä. Onko siellä Johaug asettanut jossain asioissa riman liian korkealle? Sitä kun on yritetty päästä hänen kanssaan taisteluihin, on mokailtu, Kirvesniemi epäilee.

Kirvesniemi paikallistaa ongelman nuorten hiihtäjien keskenään kovin erilaiseen harjoitustaustaan.

– He eivät ehkä saa sparrausapua toisistaan harjoitteluun. Jos maajoukkueessa pyritään toteuttamaan yhtenäistä harjoitussapluunaa , joka on Johaugin tasolle sopivaa, vähän heikommat joutuvat liian koville, eikä tulosta lopulta tulekaan.

Norjalaisten orastava tasonlasku voi avata huiman menestyssauman Suomen viestijoukkueelle Pekingin olympialaisissa helmikuussa. Ruotsi on ylivoimainen ennakkosuosikki, mutta mikäli kaikki menee nappiin, Suomi voi yhdessä Venäjän kanssa haastaa 4x5 kilometrin viestissä jopa Norjan.

Suomen viestirungon muodostanevat Pekingissä kovassa iskussa olevat Pärmäkoski, Niskanen ja Johanna Matintalo. Neljännestä paikasta taistelevat nousukuntoinen Anne Kyllönen ja alkukaudella väläytellyt Jasmi Joensuu.

– Päivän kunto ja hiihtotapajako ratkaisee, mutta kyllä Suomella saumansa on. Norjan haastaminen ei ole missään nimessä mahdottomuus – etenkin jos Johaug joudutaan laittamaan perinteisen osuudelle Ruotsin haastamista silmällä pitäen, Kirvesniemi sanoo.