Ruotsin olympiavoittaja ihmettelee Tour de Skin palkintorahoja – ”Outoa kehitystä”

Charlotte Kallan mielestä Tour de Skin palkintosummat pitäisi palauttaa entiselle tasolleen.

Venäjän Natalia Neprjajeva on kiinni Tour de Skin kokonaiskilpailun voitossa, kun hiihtokiertue on Alpe Cermisin loppunousua vaille paketissa. Ruotsin Ebba Andersson on kokonaiskilpailun toisena minuutin ja 12 sekuntia hänen perässään.

Kiertueen voittaja tienaa 55 000 Sveitsin frangia eli noin 53 000 euroa. Edellisenä vuonna Tourin voittajan rahapussi kasvoi 65 000 eurolla, joten voittopotti on pudonnut noin viidenneksellä.

Pudotus ei ole kuitenkaan mitään, jos vertaa 14 vuoden takaiseen summaan, muistuttaa kiertueen historian ainoa ruotsalaisvoittaja Charlotte Kalla Expressenin haastattelussa.

Vuonna 2008 Kalla tienasi Tourin voitosta miljoona Ruotsin kruunua, joka on nykyrahassa vajaat 100 000 euroa.

– On outoa kehitystä, että palkintoraha laskee, Kalla ihmettelee.

Olympiavoittaja Kallan mielestä kiertueen kokonais­kilpailun voittaja ansaitsisi saman summan kuin hän aikanaan.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin tulee puuttua asiaan, hän myöntää.

– Fisille pitäisi olla tärkeää, että parhaat hiihtäjät haluavat mukaan.

Ruotsalaislehti tiedusteli asiaa Fisin markkinointijohtajalta Jürg Capolta.

– Muutkin kuin hiihtäjät haluavat rahaa, emmekä me saa niin paljon rahaa kuin haluaisimme, Capo selittää.

Kokonaiskilpailun toiseksi sijoittuva tienaa vajaat 40 000 euroa ja kolmanneksi tullut hieman yli 25 000 euroa.