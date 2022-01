Remi Lindholm, 23, paljasti Viaplaylla syyn surkeisiin tuloksiinsa – Sami Jauhojärvi ymmärsi hiihtokomeetan tuskaa

Remi Lindholm antoi tv-haastattelun hiihtolasit päässään.

Alkukauden hiihtokomeetta Remi Lindholm venyi ilahduttavasti Tour de Skin toiseksi viimeisellä etapilla Italian Val di Fiemmessä. Hän oli 15 kilometrin (p) yhteislähdön 21:s ja hävisi vajaat kaksi minuuttia voittajalle Johannes Hösflot Kläbolle.

Värikkäistä ja suorasukaisista lausunnoistaan tunnettu Lindholm tupsahti kisan jälkeiseen Viaplayn tv-haastatteluun peililasit silmillään. Hän ei säästellyt sanojaan tälläkään kertaa.

– Aika kova taistelu alusta loppuun. On se mukava hiihtää välillä muutoinkin kuin ihan paskasti, hän ilmoitti haastattelija Teemu Virtaselle.

Lindolmin Tour sujui maanantaihin saakka alavireisesti. Hän oli etapeilla parhaimmillaan 56:s ja huonoimmillaan 70:s. 23-vuotias hiihtäjä paljasti, ettei vika ole ollut pelkästään miehessä.

– Suoraan sanoen vähän on ollut ongelmia suksien kanssa, kun en ole tällä merkillä aiemmin hiihtänyt. Vähän hakemista on ollut, mutta tänään oli parempi, hän selvitti.

Viaplayn asiantuntija Sami Jauhojärvi ei ollut yllättynyt Lindholmin kalusto-ongelmista.

– On ihan ymmärrettävää. Hän on vaihtanut suksimerkkiä tälle kaudelle, eikä ole päässyt testaamaan suksiaan Keski-Euroopassa. Nyt siellä on tehty tärkeää työtä kaluston kehittämiseksi kohti tulevia kisoja, Jauhojärvi sanoi Viaplayn studiossa.

Miesten loppunousu kiivetään tiistaina kello 16.30. Kläbo johtaa kokonaistilannetta ennen Aleksandr Bolshunovia ja maanantaina toiseksi taistellutta Iivo Niskasta. Lindholm on 38:ntena.