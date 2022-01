Harri Kirvesniemi hehkuttaa suomalaisnaisten panosta – teki lohduttoman havainnon Kerttu Niskasesta: ”Ei riitä vielä”

Harri Kirvesniemen mukaan lauantain kilpailu lupaa hyvää maanantain yhteislähtöön.

Johanna Matintalo hiihti Tour de Skin perinteisen hiihtotavan sprinttikilpailun kolmanneksi Oberstdorfissa. Sijoitus oli Matintalon uran paras maailmancupissa.

– Johannan hiihtäminen oli erittäin vakuuttavaa koko ajan. Hän on ollut lähes kaikki kisat tällä kaudella hyvällä tasolla ja menee koko ajan eteenpäin. Suunta kohti olympialaisia on aivan oikea, Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi arvioi.

Muista suomalaisista Krista Pärmäkoski jäi sprintin puolivälieriin, mutta Anne Kyllönen eteni välieriin. Kerttu Niskanen karsiutui välierissä, mutta lähtee Val di Fiemmeen kokonaiskilpailun toiselta sijalta.

– Aivan upea päivä naisilta, Kirvesniemi tiivistää.

– Kerttu vaikutti siltä, että olisi voinut kuntonsa puolesta tapella finaalipaikasta. Mutta taito-ominaisuudet eivät vielä riitä sprintin mutkissa ja varsinkaan laskuissa sekä laskujen jälkeisissä potkuissa, Kirvesniemi huomauttaa.

Kirvesniemen mukaan sprintin suoritukset lupaavat hyvää kaikille suomalaisnaisille maanantain perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailuille Italiassa.

Niskanen on kokonaistilanteessa toisena, 34 sekuntia kiertuetta johtavaa Natalia Neprjajevaa jäljessä. Pärmäkoski on seitsemäntenä, Matintalo yhdeksäntenä ja Kyllönen sijalla 15.

Yksikään suomalaismies ei edennyt sprintin välierin, mikä ei yllättänyt Kirvesniemeä. Tourin suunnitelmansa mukaisesti kesken jättävä Lauri Vuorinen oli paras suomalainen sijoittumalla 14:nneksi.

– Vuorisella olisi voinut olla mahdollisuus edetä välieriin, mutta hänelle tuli puolivälierän loppuun ennen viimeistä nousua taktinen kömmähdys. Piti hakea latua kulkusuuntaan nähden oikealta, mutta se kesti aivan liian kauan.

Vaikeaan erään joutunut Iivo Niskanen jäi puolivälieriin ja sijoittui 20:nneksi.

– Iivo yritti saada niin kovavauhtisen erän, että olisi päässyt jatkoon ajalla, koska siinä erässä oli erittäin haastavaa päästä kahden joukkoon.

Niskanen tippui kokonaiskilpailun kuudenneksi kahden minuutin 25 sekunnin päähän kärkimies Johannes Hösflot Kläbosta.

– Iivolla on vielä ihan hyvät asetelmat kokonaiskisaan. Kolmikko Kläbo, Pål Goldberg ja Aleksandr Bolshunov on todella vaikeasti lyötävissä, mutta nelossijasta on vielä erinomaiset taistelumahdollisuudet.