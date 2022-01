Tour de Skin hiihtotähdiltä murskakritiikkiä – kiertueen uudistuksille täystyrmäys: ”Kaikki on nykyään tylsää”

Sprinttikisojen määrä ja puuttuvat takaa-ajot harmittavat hiihtäjiä tämän vuoden Tour de Skissä.

Käynnissä oleva Tour de Ski on hiihtokiertueen historian lyhin, sillä etappeja on ainoastaan kuusi, joista kaksi hiihdetään sprinttikisana. Kiertueella ei nähdä lainkaan takaa-ajoja, sillä ne on korvattu yhteislähdöillä.

Siten myös kiertueen viimeinen etappi, legendaarinen Alpe Cermisin nousu hiihdetään yhteislähtönä tänäkin vuonna.

Kiertueen muutokset ovat aiheuttaneet kritiikkiä.

– Tour ei ollut tällainen ennen. Sitä on lyhennetty ja lisätty sprinttikisoja, jotta sprinttihiihtäjät pärjäisivät, ruotsalaistähti Frida Karlsson kritisoi Expressenille.

Karlsson kertoo myös kaipaavansa 35 kilometrin Toblach–Cortina-etappia, jota ei nähdä kalenterissa tänä vuonna.

Ruotsin Calle Halfvarsson komppaa Karlssonia.

– Valitettavasti kaikki on nykyään tylsää. Tourissa ei ole enää rock’n’rollia. Sillä ei ole enää samaa statusta hiihtäjien mielestä. Sen näkee, kun katsoo kuinka moni jättää osallistumatta nykyään, Halfvarsson avautuu lehdelle.

Halfvarsson kaipaa myös suurempia palkintorahoja.

Iivo Niskanen (vas.) ja Aleksandr Bolshunov kritisoivat Tour de Skin sprinttikisojen määrää.

Tourin kahtena edellisenä vuonna voittanut Aleksandr Bolshunov yhtyy kritiikkiin. Venäläistä harmittaa erityisesti lisätyt sprinttikisat.

– Minulle se ei ole enää Tour de Ski, vaan Tour de Ski Sprint, Bolshunov latasi Match TV:n haastattelussa norjalaisen VG:n mukaan.

Bolshunovin mielestä kalenteri on rakennettu Touria johtavan Johannes Hösflot Kläbon mieltymysten mukaiseksi.

Suomen Iivo Niskanen pitää muiden tapaan kiertueen rakennetta epäonnistuneena.

– Minulle se ei ole optimaalinen, mutta keskityn olympialaisiin. Olisi ollut hienoa hiihtää Toblach–Cortina kuten ennenkin. Show on show’ta, mutta lajin ydin ei ole sprinteissä, Niskanen kommentoi VG:lle.

Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailujohtaja Pierre Mignerey vastaa kritiikkiin Expressenille. Mignereyn mukaan Tourin pituus on kompromissi, sillä isot maat eivät halua olympialaisten takia pitkää kiertuetta.

Kilpailujohtaja lupaa, että takaa-ajot palaavat ohjelmaan tulevaisuudessa.

– On vaikea miellyttää kaikkia. Kiertue on ainoastaan kuuden etapin pituinen ja halusimme saada kaksi sprinttikisaa mukaan, minkä takia oli vaikea saada mahtumaan takaa-ajoja.

Lauantaina Tourilla hiihdetään perinteisen sprintti Oberstdorfissa.