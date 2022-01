Harri Kirvesniemi lataa kylmää realismia Iivo Niskasen tilanteesta ennen olympialaisia – ”Yllättävän paljon ongelmia”

Harri Kirvesniemi kertoi mielipiteensä Iivo Niskasen tilanteesta.

Suomalaishiihtäjien vuoden 2021 viimeiset kilpailut eivät olleet sinivalkoista riemumarssia.

Iivo Niskanen oli parhaana suomalaisena 20:s uudenvuodenaattona perjantaina Oberstdorfissa käydyssä Tour de Skin miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa.

Naisten 10 kilometrin kilpailussa Krista Pärmäkoski oli 15. ja Kerttu Niskanen 22.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi näki risukasassa kuitenkin myös päivänpaistetta.

– Aikaerot jäivät kuitenkin suhteellisen pieniksi. Ihan ookoo torjuntavoitto siinä mielessä, että ei tapahtunut mitään merkittävää repsahdusta kokonaistilanteen kannalta, Kirvesniemi sanoi.

Tourin kokonaiskilpailua ennen perjantaita johtanut Kerttu Niskanen hävisi yhteislähdön Jessie Digginsille 41,4 sekunnilla ja putosi kokonaiskisan kakkoseksi 13 sekunnin erolla Digginsiin.

Miesten kisan voittanut Johannes Hösflot Kläbo kasvatti johtoaan Tourin kokonaiskisan kärjessä. Hän on nyt 45 sekuntia edellä Pål Goldbergiä ja 47 sekuntia edellä perjantaina toiseksi hiihtänyttä Aleksandr Bolshunovia. Iivo Niskanen on neljäntenä, minuutin ja 19 sekuntia Kläboa perässä.

Kirvesniemi ihasteli Kläbon esitystä, joka lupaa norjalaiselle kultasadetta helmikuussa käytävissä Pekingin talviolympialaissa.

– Kyllähän Kläbo on valtavan hyvässä kunnossa. Hänen voittamisensa oikeastaan kaikissa yhteislähdön tyyppisissä kilpailuissa on entistä hankalampaa, kun kunto on tuota luokkaa. Hän on hallinnut loppukirit ihan totaalisesti ja tuntuu siltä, että kaikkea ei ole edes tarvinnut panna peliin.

– Samoin kävi perjantain kisassakin. Hiihto oli niin helppoa ja vaivatonta. Ehkä Bolshunov on siinä potentiaalisimpana haastajana. Hän on päässyt alkukauden ongelmistaan eroon ja on selvästi hyvässä nousukunnossa. Jos tuo nousukunto jatkuu, hän tulee olemaan vielä paljon parempi Pekingin aikoihin. Bolshunov on ainoa, joka voi matkalla tehdä sellaisia ratkaisuja, että vauhti on Kläbollekin liikaa, Kirvesniemi sanoi.

Kläbon haastajiin Kirvesniemi nostaa myös Norjan Simen Hegstad Krügerin, joka on vapaalla hiihtotavalla voittanut kaksi maailmancupin kisaa tällä kaudella. Krüger tosin jätti Tour de Skin kesken kahden vaatimattoman hiihdon jälkeen.

Iivo Niskasen vireessä Kirvesniemi näkee hyvää ja huonoa olympialaisia ajatellen.

– Iivo lähtee ehdottomasti ykkössuosikkina leipälajiinsa perinteisen hiihtotavan 15 kilometrille. Tällä hetkellä vain vaikuttaa, että vapaan hiihtotavan kanssa on yllättävän paljon ongelmia. Ei oikein tunnu realismilta, että Iivo olisi esimerkiksi skiathlonissa mukana mitalitaistoissa, Kirvesniemi sanoi.

– Perinteisellä on kuitenkin monta hyvää matkaa hiihdettävänä: 15 kilometriä, parisprintti ja normiviesti.

Naisista Kirvesniemi sanoo vaikuttuneensa Frida Karlssonin ja Jessie Digginsin otteista jo ennen Touria. Nyt myös Ebba Andersson on nostamassa nimeään mukaan olympialaisten mitalispekulointeihin.

– Andersson teki Oberstdorfin kisassa erittäin paljon töitä ja oli kuitenkin Lenzerheidessä kakkonen Kertun jälkeen.

– Kertusta ja Kristasta voi sanoa vähän samaa kuin Iivosta – ei ehkä yhtä kovin odotuksin – mutta perinteisen puolella heillä on takuuvarmasti mitalisaumat olemassa. Ennen kaikkea tuo kaksikko voi muodostaa sellaisen parisprinttijoukkueen, joka voi taistella vaikka kultamitalista.

Therese Johaug jätti Tourin väliin, mutta saapuu Pekingiin ylivoimaisena kultasuosikkina useille kilpamatkoille.