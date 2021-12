Skandaali Tour de Skillä! Ruotsin joukkue pakeni hotellista – Suomen hiihtäjät asuvat samassa paikassa: ”Epäammattimaista”

Huippuhiihtäjien majapaikassa Oberstdorfissa paljastui koronatartuntoja. Ruotsin maajoukkue teki nopeita ratkaisuja.

Tour de Skin koronakupla puhkesi rumalla tavalla uudenvuodenaattona Saksan Oberstdorfissa.

Yksi Norjan yleisradioyhtiön NRK:n työntekijä sairastui koronaan ja koko NRK:n kisatiimi asetettiin karanteeniin.

NRK:n väki asuu samassa hotellissa kuin Suomen, Yhdysvaltojen, Venäjän, Ranskan ja Ruotsin maajoukkuehiihtäjät.

Ruotsin joukkueen johto teki nopean ratkaisun perjantain kisojen jälkeen ja päätti siirtää urheilijansa pikavauhtia muihin majapaikkoihin.

Maan mediassa hiihtäjät kritisoivat kovin sanoin hotellin koronaturvallisuutta – tai sen puutetta.

– Söimme siellä kaikki samasta buffetista suuressa ruokasalissa. Se oli todella epäammattimaista, sanoi tähtihiihtäjä Calle Halfvarsson Aftonbladetille.

Suomen maajoukkueen lääkäri Mira Kaikkonen kuvaili useista rakennuksista koostuvaa hotellikompleksia Hiihtoliiton ääninauhalla.

– Useamman joukkueen lisäksi täällä majoittuu median edustajia ja muita ihmisiä. Siltä osin kritisoin järjestäjiä, että tämä puhkaisee koronakuplan, kun tämmöiseen paikkaan joukkueet majoitetaan, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan suomalaisurheilijat ovat käytännössä kaikki ajat omissa huoneissaan ja ruokailuissa kontakteja on pystytty välttämään. Suomalaishiihtäjät eivät aio vaihtaa majapaikkaa.

– Teimme riskiarviota tilanteesta. Päädyimme siihen, että pystymme omilla toimillamme välttämään kontakteja niin hyvin, että majoitumme täällä loppuun saakka, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan yksi syy hotellissa pysymiseen on myös Oberstdorfin vaikean hotellitilanteen. Paikkakunnalla on paljon kisaturisteja ja vapaita huoneita on vaikea löytää. Jos Suomi vaihtaisi hotellia, joukkueen maksettavaksi tulisi roima lasku.