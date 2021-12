Riitta-Liisa Roponen keskeytti Tour de Skin – Harri Kirvesniemeltä lohduton arvio konkarihiihtäjän tilanteesta

Harri Kirvesniemi antoi karun arvion Riitta-Liisa Roposen tilanteesta.

Suomen hiihtomaajoukkueen kokenein jäsen Riitta-Liisa Roponen, 43, teki uudenvuodenaattona kovan ratkaisun. Hän ei startannut Obertsdorfissa käytyyn 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuun, vaan päätti jättää Tour de Skin kesken.

– Eniten odottanut tätä kisaa ja harmittaa todella kovasti. Lenzerheiden jälkeen kroppa ei ole toiminut normaalilla tavalla. En usko toivotaan toivotaan -asenteeseen, vaan reagoin nopeasti. Toivottavasti pääsen vielä näyttämään vauhtini, Roponen sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi piti Roposen päätöstä järkevänä.

– Se oli hyvä siinä mielessä, että hänen suorituksensa ovat olleet luvattoman heikkoja muutenkin tässä viime aikoina. Roponen on todella kaukana esimerkiksi viime vuoden tasostaan, Kirvesniemi sanoi.

– Jos ajatellaan viidettä normaalimatkojen naisen paikkaa tällä hetkellä olympialaisiin, niin onhan Anne Kyllönen antanut aivan toisen sortin näytöt kuin Riitta-Liisa tällä kaudella. Riitta-Liisan vauhti ei olisi ainakaan Touria jatkamalla parantunut. Mieluummin kannattaa lähteä välillä kotimaisemiin harjoittelemaan.

Pekingin talviolympialaisten ensimmäinen naisten maastohiihtokilpailu hiihdetään 5. helmikuuta, eli aikaa olympianäyttöihin ei käytännössä enää ole. Roponen on ollut Suomen olympiajoukkueessa vuonna 2002 käydyistä Salt Lake Cityn kisoista saakka, mutta putken katkeaminen alkaa näyttää jo todennäköiseltä.

Lue lisää: Tour de Skillä leimahti! Asiantuntija syyttää Tatjana Sorinaa Frida Karlssonin kaatamisesta – Venäjän olympiavoittaja pöyristyi

– Näkymät ovat heikot, sillä Roposen pitäisi päästä kilpailemaan samoista paikoista taistelevia urheilijoita vastaan. Esimerkiksi Kyllösen Anne hiihtää erittäin todennäköisesti Tourin loppuun asti, jolloin hänen ei ole mitään järkeä lähteä Imatran SM-hiihtoihin. Kukaan muukaan Tourin loppuun hiihtävä hiihtäjä ei tällaisena vuonna lähde Imatralle, Kirvesniemi sanoi.

Imatran jälkeen näytön paikkoja ei enää ole, sillä seuraavan kisaviikonlopun aikana olympialaisiin lähtevät hiihtäjät ovat jo korkean paikan leirillä.

Suomi saa lähettää Pekingiin seitsemän naishiihtäjää. Kysymys kuuluu, valitaanko kisoihin viisi normimatkojen hiihtäjää ja kaksi sprintteriä vai kuusi normimatkojen hiihtäjää ja vain yksi sprintteri. Jälkimmäisen vaihtoehdon toteutuessa myös Roposen mahdollisuudet nousta kisakoneeseen paranevat.

– Tällä hetkellä kahdella sprintterillä – Jasmin Kähärä ja Katri Lylynperä – on ihan hyvät näytöt. Kinkkinen tilanne, mutta paljon vähemmän kinkkinen kuin esimerkiksi Norjan miesten olympiavalinnat, Kirvesniemi sanoi.

Lue lisää: Jessica Diggins vei voiton hurjalla tykityksellä – Kerttu Niskanen menetti Tour de Skin kärkisijan! IS seurasi

Nyt puhutaan olympiavalinnoista, mutta miltä Roposen olympiamenestystoiveet näyttävät, kun kunto tässä vaiheessa kautta on tämä?

– No, menestyksen kannalta tilanne on todella huolestuttava. Jos Roposen kohdalla menestyksellä tarkoitetaan hiihtämistä 10–12 parhaan joukkoon, niin se on näistä lähtökohdista aika lailla haasteellista.

– Toki eihän sitä tiedä, mitä syitä tässä on taustalla. Tilanteet voivat joskus kääntyä nopeastikin. Riitta-Liisa ei ole myöskään päässyt kunnolla hiihtämään bravuurimatkojaan. Hänelle 30 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökisa olisi se matka, joka olympialaisissa on hänelle tyrkyllä, Kirvesniemi totesi.