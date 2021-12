Harri Kirvesniemi povaa, että kultasuosikki Iivo Niskasen lisäksi myös Kerttu Niskanen taistelee Pekingin olympialaisissa mitaleista.

Keskiviikosta tuli suomalaisittain historiallinen hiihtopäivä, kun Iivo Niskanen ja Kerttu Niskanen tykittivät molemmat voittoihin Tour de Skin väliaikalähdöissä Sveitsissä. Kyseessä on tiettävästi historian ensimmäinen sisaruspari, joka on voittanut maastohiihdon maailmancupin osakilpailut samana päivänä.

Sisarusten täysosuma tuli makeaan paikkaan, vain reilu kuukausi ennen Pekingin talviolympialaisten alkua.

– Olympialaisia ajatellen tämä nostatti suomalaistunnelmia aika lailla paljon, IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi sanoo.

Iivo Niskaselle 15 kilometrin perinteisen kilpailun väliaikalähdön voitto oli toinen tämän kauden maailmancupissa ja seitsemäs koko uralla. Kirvesniemi ylistää Niskasen ylivoimaista suoritustasoa tämän paraatimatkalla.

– Onhan se uskomattoman vakuuttavaa, että Iivo pystyy lähes kerta toisensa jälkeen tätä matkaa hallitsemaan. Ja nyt oli niin puhdasta hallintaa alusta loppuun, ettei jäänyt parhaasta hiihtäjästä epäselvyyttä, Kirvesniemi sanoo.

Lenzerheiden korkeassa ilmanalassa ja kosteassa lumisateessa Niskasen silmiä hivelevä hiihtotekniikka pääsi loistamaan.

– Vaikka latu-ura oli välillä nulju, Iivo pystyi hiihtämään todella rennosti. Teknisesti potkun ajoitukset ja paikat ovat niin hyvää tasoa, että hän on noihin keleihin ollut aina hyvin taitava hiihtäjä, Kirvesniemi kehaisee.

– Myös hapenottokyky on Iivon vahvuuksia. Hän on pystynyt aina hiihtämään korkealla hyvin.

Lähimmän haastajansa Aleksandr Bolshunovinkin 20 sekunnin päähän jättänyt Niskanen lähtee Pekingin 15 kilometrin perinteiselle ehdottomana ykkössuosikkina.

– Hän voitti Rukalla kunnon pakkasolosuhteessa, eli pakkasta ei tarvitse pelätä. Ja nyt kun tuli voitto korkealla, niin kyllä Iivo on ehdottomasti suosikki numero yksi, Kirvesniemi arvioi.

– Toki täytyy muistaa, että esimerkiksi Bolshunov vaikuttaa olevan hyvin nousukuntoinen. Eroa tuli Iivoon vähän yli sekunti per kilometri, ja kyllähän tuon tyyppiset erot on vielä kiinni otettavissa.

Harri Kirvesniemi povaa suomalaisille hyvää Pekingin olympialaisiin.

Suomalaisittain keskiviikko oli loisto-onnistuminen myös suksiosastolta. Iivo Niskanen oli jopa niin vaikuttunut Kerttu-siskonsa suksesta, että kertoi kisan jälkeisessä haastattelussa kokeilleensa alleen myös siskonsa suksea, vaikka lopulta päätyikin omasta pakasta löytyneeseen pariin.

– Karhennettu pitopohjasuksi on yleensä hyvin matala, minkä takia käyttäjäskaala on samalle sukselle yllättävän suuri. Saattaa olla, että samalla suksella voi hiihtää parikymmentä kiloakin painavampi hiihtäjä. Varmaan juuri sen takia Iivo oli Kertun suksia kokeillut, Kirvesniemi selittää.

Jos Iivo Niskasen voitto oli lähestulkoon odotettu, Kerttu Niskasen suorituksesta voi huoletta puhua jymypaukkuna. Keskiviikon voitto oli Niskasen maailmancupuran kolmas ja ensimmäinen sitten kevään 2019.

– Voi varmaan sanoa, että hän on elämänsä kunnossa. Hiihto on niin hyvännäköistä, ja myös eilen (tiistaina) vapaan sprintissä loppukirit ja lähdöt olivat tosi hyvät. Nyt on ehkä kovan kestävyyskoneen päälle saatu uusia ominaisuuksia, Kirvesniemi arvioi.

Olympialaisia ajatellen Kerttu Niskasen täysosuma lupaa todella hyvää kahtakin matkaa ajatellen. Kirvesniemi nostaa 33-vuotiaan konkarin epäröimättä mitalikandidaattien joukkoon vastaavalla kymmenen kilometrin matkalla Pekingissä.

– Ihan potentiaalisesti hän on mukana mitalitaistossa. Johaug on toki ykkössuosikki, mutta kyllähän Kerttu tuolla kestävyyspohjalla ja hyvällä sopeutumisella ylös on ihan yhtä lailla mitalista taistelemassa kuin Frida Karlsson, Ebba Andersson ja kumppanit.

Hyvältä näyttää myös naisten parisprintin suhteen. Siinä Niskanen ja keskiviikkona hienosti neljäs ollut Krista Pärmäkoski muodostavat nykykunnossaan todella vahvan parin.

– Ynnäten Kertun eilisen ja tämän päivän hiihtäminen, hän on parisprinttiin elämänsä kunnossa, ja Krista on aina ollut siinä kilpailussa erittäin hyvä.