Iivo Niskanen oli 40:s Tourin avauskisassa – Harri Kirvesniemi lataa arvionsa suomalaistähden tilanteesta

Iivo Niskasella riittää kirittävää Tour de Skin kokonaiskilpailussa.

Suomen mieshiihtäjät eivät pystyneet venymään aivan parhaaseensa Tour de Skin avauspäivänä Sveitsin Lenzerheidessa. Lauri Vuorinen ylsi vapaan hiihtotavan sprintissä ainoana suomalaisena karsinnasta jatkoon, hänen loppusijoituksensa oli 22:s.

Maajoukkueen ykköstykki Iivo Niskanen jäi karsinnassa kahden sekunnin päähän erävaiheesta ja oli 40:s.

Niskanen jätti aiemmin joulukuussa Davosin maailmancupin kisat väliin sairastelun takia, mutta hänen tämän hetken kunnostaan on vaikea vetää johtopäätöksiä tiistain kilpailun perusteella. Vapaan sprintti on miehelle koko maailmancupin ohjelman kenties huonoiten sopiva matka.

– Ei ollut ihan parasta Iivoa, mutta eipä siellä varmaan ole vapaan sprinttipuoleen juuri panostettu. Ei tästä siinä mielessä voi vetää oikein mitään johtopäätöksiä. Keskiviikkona nähdään paremmin, missä mennään, IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi sanoo.

Vaikka aikaeroa sprintin voittaneeseen Johannes Hösflot Kläboon kertyi kiertueen kokonaiskilpailussa jo reilusti toista minuuttia, Niskasella on yhä mahdollisuus taistella Tourilla hyvistä sijoista.

Etenkin kun heti keskiviikkona ohjelmassa on vieremäläisen paraatimatka 15 kilometriä perinteisellä väliaikalähtönä.

– Paljon ratkaisee se, miten aikaerot kehittyvät. Tiistaina välierissä oli paljon sprinttereitä, ja moni kova distanssihiihtäjä, kuten Aleksandr Bolshunov, jäi alkueriin. Näistä Iivo ei ole kamalan kamalan kaukana, Kirvesniemi pohtii.

– Jo keskiviikon kisassa on paljon porukkaa ohitettavissa. Parhaassa tapauksessa jopa kokonaiskisan sijat 3–5 ovat sen jälkeen mahdollisia, jos hän pystyy parhaaseensa.

Lue lisää: Kerttu Niskasen temppu teki vaikutuksen – Harri Kirvesniemi äimistyi: ”Täysin yllättävä”

Kläbon ero ennakolta kovimpiin haastajiin on heti avausetapin jälkeen sen verran raju, että häntä on kenenkään todella vaikeaa ottaa kiinni. Norjalainen on päässyt kauden edetessä niin rajuun vireeseen, että iso romahdus ei vaikuta todennäköiseltä millään matkalla.

– Bolshunov näytti taas vähän vahvemmalta mutta ei kuitenkaan ole ihan huippukunnossa vieläkään. Ei ole täysin mahdotonta, että hän saavuttaisi Kläboa keskiviikkona jonkin verran, mutta toisaalta loput matkat ovat Kläbolle tosi vahvoja, Kirvesniemi sanoo.

Tour de Ski jatkuu keskiviikkona miesten 15 ja naisten 10 kilometrin perinteisen väliaikalähdöillä. Kiertue huipentuu perinteiseen loppunousuun Val di Fiemmessä ensi tiistaina.