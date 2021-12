Kerttu Niskasen temppu teki vaikutuksen – Harri Kirvesniemi äimistyi: ”Täysin yllättävä”

Kerttu Niskanen ylsi Tour de Skin avauskisassa uransa parhaaseen vapaan sprinttiin.

Maastohiihdon Tour de Ski käynnistyi tiistaina Sveitsin Lenzerheidessa vapaan hiihtotavan sprintillä. Päivän suomalaishahmo oli välieriin hiihtänyt Kerttu Niskanen, joka teki koko uransa parhaan suorituksen tällä matkalla.

Niskasen kymmenes sija oli melkoinen yllätys, sillä hän on viimeksi selvinnyt maailmancupin sprintissä välierävaiheeseen vuonna 2014, ja vapaalla hiihtotavalla ei koskaan aiemmin.

Myös IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi äimistyi vieremäläisen vauhdista.

– Kertun sprinttipäivä oli kokonaisuutena täysin yllättävä. Lähdöt olivat todella teräviä ja vielä alkuerävaiheessa loppukirikin irtosi komeasti. Olisiko valmentaja-puoliso Juho Mikkoselta tarttunut näitä sprinttiominaisuuksia, taktisestikin muistutti Juhon hiihtämistä, Kirvesniemi sanoo.

Yli odotusten sujunut sprintti antaa mainiot lähtökohdat kiertueen jatkoa ajatellen. Ensinnäkin hiihto oli niin lupaavaa, että Niskaselle paremmin sopivilta matkoiltakin voi odottaa hyviä tuloksia, mutta hyvällä sijoituksellaan hän saa myös rutkasti ”bonussekunteja” suhteessa ennakko-odotuksiin.

Kirvesniemi näkee, että sprinttitulos muuttaa selvästi niitä odotuksia, mitä Niskaselle voi kokonaiskiertueen loppusijoituksen suhteen asettaa.

– Keskiviikon kisa näyttää paljon. Jos hän onnistuu leipälajissaan 10 kilometrin perinteisellä hyvin, hän voi taistella siinä ja kokonaiskisassa mistä tahansa sijoituksista. Huollon on toki onnistuttava hyvin, sillä keskiviikolle on luvattu aika kinkkistä keliä: runsasta lumisadetta ja lämpötila nollan tuntumassa.

Keskiviikkona kiertueella hiihdetään Suomen kärkihiihtäjien suosikkimatkat, eli perinteisen hiihtotavan kisat väliaikalähdöllä. Sen jälkeen ovat vuorossa uudenvuodenaaton vapaan massalähtö ja sitä seuraavan päivän perinteisen sprintti Oberstdorfissa.

Niidenkin suhteen Niskasen sprinttisuoritus antaa hyviä merkkejä.

– Rytminvaihto ja nopeus ovat aiemmin olleet Kertulle hankalia ominaisuuksia. Nyt ne näyttivät toimivan, mikä antaa hyviä eväitä massalähtöihin. Nopeus näyttää sellaiselta, että niissä on mahdollista napsia bonussekunteja kirimaaleista, Kirvesniemi arvioi.

– On todella mielenkiintoista nähdä, miltä uudenvuodenpäivän perinteisen sprintti näyttää. Jos sprinttivauhti on kehittynyt vahvemmalla hiihtotavalla samassa suhteessa kuin vapaalla, todella kovatkin sijat ovat mahdollisia.

Frida Karlsson ei onnistunut Lenzerheiden sprintissä.

Suurin yllätys naisten sprintissä oli upean alkukauden tykittäneen Frida Karlssonin jääminen karsintaan. Ruotsalainen lähti Tourille selkeästi kovimpana ennakkosuosikkina, etenkin kun norjalainen Therese Johaug jäi sivuun.

Kun yksi ennakkoon kovimmista haastajista, Jessie Diggins, voitti avauskisan, Karlsson on kiertueen kokonaiskisassa jo selvästi yli minuutin yhdysvaltalaista jäljessä. Tällä hetkellä kuumin voittajasuosikki on Diggins.

– Fridan osalta homma meni tosi vaikeaksi. Keskiviikkona on pakko pystyä kuromaan eroa paljon kiinni, koska massalähdöissä Diggins on todella vahva etenkin vapaalla. Hän on kova myös perinteisen sprintissä ja loppunousussa, Kirvesniemi näkee.

Suomalaisnaisista maailmancupin pisteille ylsivät myös Krista Pärmäkoski (18.) ja Anne Kyllönen (23.). Kirvesniemi nostaa Kyllösen vahvan suorituksen toiseksi positiiviseksi yllätykseksi Niskasen ohella.

– Annen meno näytti aika terävältä vielä ennen loppusuoraa. Hän on monta vuotta pyrkinyt nousemaan takaisin niille sijoille, joille on aikanaan pystynyt hiihtämään. Nyt näytti positiivisemmalta kuin aikoihin.

Pärmäkoskikin on vielä hyvin mukana kokonaiskiertueen kärjen vauhdissa. Sprintin 12 parhaan joukossa oli iso nippu sprintin erikoisnaisia, joten hänellä on Niskasen tavoin mahdollisuus nousta oikeinkin hyviin asemiin onnistumalla keskiviikon kisassa.

Pari viime vuotta ovat olleet Niskaselle vaikeita, etenkin kun viime kaudella MM-kisat jäivät väliin loukkaantumisen takia. Sikälikin hyvän vireen löytäminen olympiavuonna merkitsee hiihtäjälle varmasti paljon.

– Kaikkien vastoinkäymisten jälkeen hänelle kyllä soisi menestystä, Kirvesniemi toteaa.