Iivo Niskasella todella repaleinen alkukausi – näin Harri Kirvesniemi arvioi Suomen ykköstykin tilannetta

Tour de Ski alkaa tiistaina. Suomalaisittain odotukset kohdistuvat Krista Pärmäkoskeen ja Iivo Niskaseen.

Maastohiihdon perinteikäs vuodenvaihteen kiertue Tour de Ski käynnistyy tiistaina Sveitsin Lenzerheidessa. Sveitsin lisäksi Saksassa ja Italiassa kilpailtava kuusiosainen kiertue huipentuu ensi viikon tiistaina Val di Fiemmessä kuuluisaan loppunousuun.

Tour on hiihtäjille merkittävä sekä maailmancupin kannalta että taloudellisesti, vaikka palkintorahat ovatkin pudonneet parhaista vuosista.

Maailmancupin pisteitä jaetaan kaikille kiertueen loppuun asti hiihtäneille urheilijoille siten, että kokonaiskiertueen kärkihiihtäjät saavat pisteensä nelinkertaisena suhteessa normaaliin maailmancupin kilpailuun. Voittajalle kilahtaa 400 pisteen potti. Lisäksi jokaisesta osakilpailusta jaetaan pisteitä erikseen, voittajalle 50 pistettä.

Palkintorahaa napsahtaa kiertueen voittajalle 55 000 Sveitsin frangia eli reilut 50 000 euroa.

Suomalaisittain korkeimmat odotukset kohdistuivat tuttuihin nimiin: naisissa Krista Pärmäkoskeen ja miehissä Iivo Niskaseen. Niskanen ei ole aiemmin arvokisavuosina Touriin juuri panostanut, mutta nyt miehen tavoitteena on hiihtää kiertue loppuun asti, mikäli terveys sen sallii.

IS:n hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen mielestä kiertueen suomalaisnäkymät ovat kohtalaisen hyvät.

– Molemmat ykköstykkimme ovat paikalla ja heillä on kokonaiskilpailussa mahdollisuuksia ihan hyvillekin sijoille. Sprinteissäkään ei tule välttämättä niin isoa eroa kärkeen, kun osa kovista sprinttereistä jättää Tourin väliin, Kirvesniemi näkee.

Niskasen tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän on toistaiseksi hiihtänyt tämän kauden maailmancupissa maaliin vain yhdessä kisassa. Kyseessä oli kaksinkertaisen olympiavoittajan paraatimatka 15 kilometriä perinteisellä kauden avausviikonloppuna Rukalla.

Kirvesniemi ei ole erityisen huolissaan Niskasen vapaan hiihtotavan kunnosta, vaikka hänen ainoa maailmancupin starttinsa vapaalla päättyi keskeytykseen.

– Hän antoi vahvaa näyttöä vapaan kunnostaan ennen maailmancupin avausta Oloksella venäläishiihtäjiä vastaan. Jos lihaksisto toimii, hän pystyy kyllä vapaallakin hyvään suoritukseen. Ohjelma on myös siinä mielessä suosiollinen, että vapaalla ei hiihdetä väliaikalähtöjä. Massalähdöissä hän pystyy pysymään ryhmässä mukana, Kirvesniemi arvioi.

– Sprinttikunto on kieltämättä arvoitus, eikä Iivon kohdalla voi laskea sen varaan, että hän pystyisi loppunousussa ottamaan kovin isoja eroja kiinni. Yksittäiset kisat ovat hänelle varmasti tärkeitä näytönpaikkoja olympialaisten lähestyessä.

Vaikka Pärmäkoski on lähtökohtaisesti naisten joukkueen ykkösnimi, myös Kerttu Niskaselta on lupa odottaa hyviä sijoituksia ainakin yksittäisissä kisoissa kiertueen aikana.

– Olisi toivottavaa, että Kerttu pystyisi tekemään yksittäisiä kovia suorituksia, mutta Kristalla on ehkä kokonaiskilpailussa Kristalla on ehkä potentiaali sprinttien ansiosta. Hän on näyttänyt palanneen sprinteissä taas lähemmäs entistä tasoaan, mikä nostaa hänen potentiaaliaan, Kirvesniemi pohtii.

Muista suomalaisista entinen huippuhiihtäjä haluaa olympianäyttöjä etenkin Riitta-Liisa Roposelta ja Anne Kyllöseltä. Naisten joukkueesta Eveliina Piippo ja Vilma Nissinen joutuivat jäämään sivuun kiertueelta, koska Piipolla todettiin koronatartunta, jolle Nissinen katsottiin altistuneeksi.

– Roponen ja Kyllönen ovat kiinnostavia olympiavalintojen kannalta, sillä normaalimatkoille tarvitaan hiihtäjiä. Piipon ja Nissisen poisjäännit ovat iso harmi, sillä näyttöpaikkoja ei ole Tourin jälkeen paljoa jäljellä. SM-hiihdoissakaan Tourin läpi hiihtäneet tuskin ovat mukana.

Miesten kiertueella Kirvesniemi kehottaa Niskasen taustalla seuraamaan, jatkaako Remi Lindholm alkukauden kovalla tasollaan ja toisaalta onko Perttu Hyvärisen kunto nousussa.

Kokonaiskiertueen suurimmat voittajasuosikit ovat naisissa ruotsalaistykki Frida Karlsson ja miehissä Norjan supertähti Johannes Hösflot Kläbo.

Naisten maailmancupin normaalimatkoilla on nähty loistavaa taistelua Karlssonin ja Therese Johaugin välillä, mutta Johaug jättää tällä kertaa kiertueen väliin.

– Karlsson on osoittanut sen verran vahvaa kuntoa sprinteissäkin, että voisi olla lievä suosikki, vaikka Johaug olisi mukana. Yhdysvaltalaiset Jessica Diggins ja Rosie Brennan ovat kuitenkin Davosin perusteella myös nousukunnossa.

– Miehissä on vaikea nähdä, että joku Kläbon pystyisi lyömään. Tietysti jos Aleksandr Bolshunov on löytänyt huippukuntonsa, hänelle Tour sopii hyvin monipuolisena hiihtäjänä, Kirvesniemi tuumii.

Kaiken kaikkiaan Kirvesniemi odottaa mielenkiintoista Touria. Olympialaiset ovat lähellä ja valinnat aiheuttavat tiukkojen maakiintiöiden takia harmaita hiuksia monen joukkueen johdolle.

– Alkukaudesta harjoituskuormitus on ollut hiihtäjillä erilainen, mutta Tour alkaa varmasti antaa entistä enemmän osviittaa siitä, missä kukin menee Pekingiä ajatellen.