Dmitri Gubernijev kritisoi Bolshunovia kovin sanakääntein.

Venäjän hiihtosuuruus Aleksandr Bolshunovin suksi ei luista totutusti. Tuorein osoitus Bolshunovin alavireisyydestä saatiin lauantaina Dresdenin kaupunkisprintissä, jossa hän karsiutui erävaiheesta oltuaan aika-ajossa 31.

Sijoitus oli Bolshunoville historiallisen heikko. Hän on jäänyt maailmancupin pisteiden ulkopuolelle vain kerran aiemmin urallaan, Falunin sprintissä viime tammikuussa. Tuolloin hän kaatui. Maailmancupin startteja 24-vuotiaalla mestarilla on yhteensä 102.

Bolshunovin tilanne on aiheuttanut alati kasvavaa huolta Venäjällä. Toimittaja Andrei Shitkhin päivitteli Championat-verkkosivuilla julkaistussa kolumnissaan, että maan tähtihiihtäjä hävisi jopa ”slovenialaiselle tuntemattomuudelle” Vili Crville.

– Hiihtäjälle, jonka nimeä tunnetaan tuskin edes Sloveniassa, Shitkhin alleviivasi.

Valmentaja Juri Borodavko oli kisan jälkeen hieman hämillään Bolshunovin vaisusta vauhdista.

– En tiedä varmasti, miksi hän suoriutui noin huonosti tänään. Hän ei voinut hyvin alkulämmittelyn aikana. Ehkäpä vuoristosta takaisin alas palaaminen ei nyt vain toiminut. Sopeutumisaikaa ei ollut paljon, Borodavko totesi MatchTV:lle viitaten korkealla ilmanalalla Davosiin, jossa venäläishiihtäjät oleilivat ennen saapumistaan Saksaan.

Venäjän tunnetuimpiin toimittajiin ja tv-persooniin lukeutuva Dmitri Gubernijev otti vielä astetta ankaramman linjan ruotiessaan Bolshunovin otteita Saksassa.

Gubernijev syytti Bolshunovia tämän helmasynnistä eli toimittajien pakenemisesta epäonnistumisen jälkeen. Hänen mielestään mestarihiihtäjän pitäisi oppia ottamaan iskuja vastaan eikä aloittaa mykkäkoulua ja luikkia karkuun, kun hommat eivät suju.

– Yleensä urheilijat kokevat velvollisuudentunnetta isänmaalleen ja faneilleen, mutta Bolshunov juoksi karkuun taas kerran. Ihmiset ovat huolissaan ja haluavat saada vastauksia, ja hän piilottelee. Niin ei voi tehdä. Bolshunovin valmistautuminen olympialaisiin näyttää menevän pahasti pieleen – se on selvää, tiukoista lausunnoistaan tunnettu Gubernijev jylisi Sport-Ekspress-sivuston mukaan.

Bolshunov on kilpaillut ahkerasti vaihtelevista tuloksistaan huolimatta, mikä on ihmetyttänyt itärajan takana. Hän on starttiviivalla myös sunnuntaina, kun Dresdenissä hiihdetään parisprintit.