Johaugin ja Tatjana Sorinan valmentajat kommentoivat tunteita kuumentanutta tilannetta Dagbladetille.

Norjan Therese Johaug kärsi lauantaina Lillehammerin normaalimatkalla (v) niukan 0,3 sekunnin tappion Ruotsin Frida Karlssonille.

Johaug, 33, antoi kilpailun jälkeen kitkeriä kommentteja. Hän syytti venäläistä Tatjana Sorinaa hänen suksiensa päälle hiihtämisestä.

– Se tapahtui useaan kertaan ja sitten vähän ärsyynnyin. On ok, että hän haluaa kilpailla kanssani, mutta kun hän alkaa astua sauvoilleni, minun on sanottava ei, Johaug tilitti Expressenin mukaan.

Johaugin valmentaja Ole-Morten Iversen heitti lisää bensaa liekkeihin syyttämällä Sorinaa epäurheilijamaisesta käytöksestä ja suojattinsa kilpailun pilaamisesta.

Lue lisää: Karvaasti hävinnyt Therese Johaug syyttää venäläistä kilpailunsa pilaamisesta – Frida Karlssonilta tyhjentävä kommentti

Norjalaislehti Dagbladetin mukaan Iversen ja Sorinan aviomies–valmentaja Egor Sorin keskustelivat tilanteesta kisan tauottua. Sananvaihto oli lehden mukaan kiivasta.

– Hän [Egor] selitti, että Therese oli tiellä, mutta se ei ole totta. Tatjanan olisi pitänyt sopeutua tilanteeseen. Tuo oli hevonpaskaa. Therese on ärsyyntynyt, koska hän hävisi tilanteessa enemmän kuin kolme kymmenystä, Iversen puhisi Dagbladetille.

Norjalaislehti jututti myös Sorinia vyyhdin tiimoilta. Venäläisvalmentajan mielestä Johaugin ja Sorinan hiihtotekniikat eroavat merkittävästi: Norjalaistähti hiihtää tiuhemmalla frekvenssillä kuin hänen vaimonsa, mikä voi aiheuttaa välineiden osumista yhteen vuorotahdilla hiihdettäessä.

– Yllätyin, kun Iversen tuli puheilleni. Tällaista tapahtuu, kun urheilijat hiihtävät lähekkäin. Siinä ei ollut mitään erikoista, Sorin kommentoi.

Tv-kuvissa näkyi, että Johaug ja Sorina vaihtoivat ajatuksia metsätaipaleella. Valmentaja Sorin epäili, että Johaug antoi tilanteessa tiukkaa palautetta kilpasiskolleen.

– En tiedä, mitä he puhuivat, mutta veikkaan, että hän [Therese] valitti ja sanoi jotain rumaa. Tärkeintä on, ettei Tatjana häirinnyt häntä tahallaan. Hän sanoi minulle kisan jälkeen olevansa pahoillaan Theresen puolesta, Sorin selvitti.

Sorina, 27, sijoittui lauantain kympillä kahdeksanneksi. Hän jäi voittaja Karlssonista 35,8 sekuntia.

Lillehammerin mc-viikonloppu huipentuu sunnuntaina pitkiin viesteihin.