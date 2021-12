Karvaasti hävinnyt Therese Johaug syyttää venäläistä kilpailunsa pilaamisesta – Frida Karlssonilta tyhjentävä kommentti

Therese Johaug ja hänen valmentajansa syyttävät Tatjana Sorinaa kilpailun pilaamisesta.

Ruotsin Frida Karlsson voitti naisten vapaan hiihtotavan trillerimäisen 10 kilometrin kilpailun Lillehammerissa. Eroa toiseksi tulleeseen Norjan Therese Johaugiin jäi vain 0,3 sekuntia.

Johaug syyttää tappiostaan venäläistä Tatjana Sorinaa, kertoo Expressen. Sorina hiihti pitkään aivan Johaugin kintereillä.

Lehden haastattelussa norjalainen kertoo venäläisen astuneen hänen sauvoilleen useaan otteeseen.

– Se tapahtui useaan kertaan ja sitten vähän ärsyynnyin. On ok, että hän haluaa kilpailla kanssani, mutta kun hän alkaa astua sauvoilleni, minun on sanottava ei, Johaug avautuu.

Johaugin valmentaja Ole-Morten Iversen syyttää Sorinaa epäurheilijamaisesta käytöksestä sekä norjalaisen kilpaillun pilaamisesta.

Lehden mukaan Iversen säntäsi välittömästi kisan jälkeen sättimään venäläistä, joka oli ymmällään tapahtuneesta.

Kilpailun voittaja Frida Karlsson piti Johaugin puheita selittelynä.

– Joskus on kivaa, kun on joku, jota syyttää, Karlsson vastasi kuultuaan norjalaisen syytöksistä.