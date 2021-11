Rukalla hirvittävä paukkupakkanen – Harri Kirvesniemeltä karu arvio riskeistä

Harri Kirvesniemi pelkää hiihtäjien puolesta.

Rukan maailmancupin päätöspäivänä ei ole vielä päästy hiihtämään kovan pakkasen vuoksi. Lämpömittari näyttää puolenpäivän jälkeen –21 astetta. Fisin asettama pakkasraja on –20.

Naisten kisaa on lykätty jo kahteen otteeseen. Tällä tietoa miehet lähtevät takaa-ajoon kello 13.30 ja naiset 14.45.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi uskoo, että kisat hiihdetään, jos lämpötila asettuu asteenkin sallitun puolelle.

– Suurin tekijä on se, että halutaan mennä virallisten sääntöjen mukaan. Tuomarineuvoston on vaikeaa perustella, että 21 asteessa lähdettäisiin hiihtämään.

Kosteusprosentti on 83.

– Kohtalaisen korkea. Lihaksiston kannalta on oleellista, että vaikka on kylmää, luistelubaana on varsin liukas. Rukan radalla on myös se hyvä puoli, että siinä on pitkiä nousupätkiä, jolloin lihakset lämpenevät hyvin. Laskuosuudetkaan eivät ole järin pitkiä, 22 kilometriä sunnuntaiaamuna Jämsässä hiihtämään ehtinyt Kirvesniemi ruotii.

Hiihtäjät tuskailivat paleltumien jälkeen jo lauantain kisassa. Esimerkiksi naisten kisan voittanut Frida Karlsson irvisteli tuskissaan joutuessaan värjöttelmään maalialueella hiihtonsa jälkeen.

Kirvesniemen mukaan paleltumat eivät ole hiihtäjille mittavin riski, sillä sunnuntain kisamatkat ovat sen verran lyhyet.

– Kylmä ilma on pahinta keuhkoille. Etenkin siksi, että nyt kylmässä hiihdetään jo toista tai kolmatta päivää putkeen. Jos on tullut jo pientä vaivaa, se saattaa tuntua toisena päivänä huomattavasti enemmän. Vaikkei pysyviä vaurioita tulisikaan, kylmästä kärsineen maksimaalinen hengityskapasiteetti ei ole välttämättä käytössä pariin viikkoon, Kirvesniemi toteaa.

Kirvesniemi veikkaa, että sunnuntain kisassa saatetaan nähdä poissaoloja, kun hiihtäjät suojelevat tärkeintä ”työvälinettään”. Moni saattaa jo miettiä helmikuussa koittavia Pekingin olympialaisia.

– On se miinus 19:kin aika kylmä... hän muistuttaa.