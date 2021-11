Iivo Niskanen teki kovan ratkaisun ennen hurjaa voittohiihtoaan – taustalla huoli venäläistykistä

Iivo Niskanen antoi kovan osoituksen kunnostaan lauantaina Rukalla.

Iivo Niskanen huudatti lauantaina Rukan tuhatpäistä yleisöä voittamalla mielimatkansa perinteisen 15 kilometriä näytöstyyliin. Toiseksi juntannut Aleksei Tshervotkin hävisi suomalaiselle 8,3 sekuntia ja kolmonen Aleksandr Bolshunov 14,1 sekuntia.

– Kiva aloittaa kausi tällä tavalla. Tilanne oli hallussa koko kilpailun. Ei mikään ylisuoritus, mutta hankalan kauden jälkeen oli taas mukavaa voittaa. Niskanen tiivisti.

Olympiavoittaja oli kärkivauhdissa heti ensimmäisestä väliaikapisteestä saakka. Niskanen kertoi lähteneensä tavanomaista kovempaa jopa pienellä riskillä, sillä hän pelkäsi saavansa seuraa toiselle kierrokselle samoihin aikoihin sauvoneesta Venäjän Sergei Ustjugovista.

– Ei siinä mitään yltiöpäistä riskiä ollut. Pystyin rytmittämään hiihtoani paremmin, kun kukaan ei ollut peesissä. Tällä kelillä letkat venyvät pitkiksi, ja kitka on sen verran suurta, että peesihyöty on isoimmillaan. En halunnut ottaa Ustjugovia puoli-ilmaiseksi kyytiin.

Voitto ei tullut Niskaselle – tai kenellekään muulle – yllätyksenä. Hän näytti oivaa virettä jo Oloksella viime ja toissa viikonloppuna päihittämällä samat venäläiset kuin nytkin.

Lauantain onnistuminen oli Niskaselle sikälikin tärkeä, että viidentoista ”pertsa” on ohjelmassa myös Pekingin olympialaduilla.

– Vireystilani on stabiili. Kun tilanne on normaali ja kaikki on hanskassa, vauhdin pitääkin olla tuollaista. Täytyy vain toivoa, että pysyn terveenä.