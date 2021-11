Petter Northug suunnittelee yllättävää aluevaltausta Suomessa – kohutähden uusi bisnes on levinnyt jo laajalle

Vankeustuomionsa sovittanut ja uutta elämää rakentava Petter Northug antoi Ilta-Sanomille avomielisen haastattelun. Hän ylistää esikuvaansa Juha Mietoa maasta taivaaseen. Ajokorttiaan hän saa anoa takaisin syksyllä 2022.

Kuusamon maailmancupin legendaarisin – hyvässä ja pahassa – hiihtäjä ei tänä vuonna vaikuta kisaradoilla, vaan media-aidan vastapuolella.

Rukan maailmancupissa Kansainvälisen hiihtoliiton tietokannan mukaan viimeisen kerran 2015 kilpaillut Petter Northug, 35, työskentelee kisoissa Norjan TV2:n asiantuntijana. Northug antoi Ilta-Sanomille työparinsa, tunnetun urheilutoimittajan Ernst Lersveenin suosituksista avomielisen haastattelun.

Pitkä tarina lyhyesti: jo vuonna 2014 ehdollisen vankeustuomion liikenne- ja päihderikoksista saanut hiihtäjälegenda ajautui viime vuosikymmenen lopulla vaikeaan päihderiippuvuuteen. Törkeät liikennerikkomukset ja huumeiden hallussapito toivat loppuvuonna 2020 seitsemän kuukauden ehdottoman vankeustuomion.

Sen Northug sai suorittaa päihdekuntoutuslaitoksessa, josta hän vapautui viime kesänä. Hän sai myös treenata joka päivä. Ainoa asia, josta Northug – toki hymyillen – kielsi kysymästä oli mahdollinen paluu kisoihin.

– Olen saanut jo vastata siihen tarpeeksi monta kertaa ja aina samalla tavalla. Olen nykyään aktiivinen kuntoilija, muuta ei ole eikä tule.

Northug tuomittiin 2020 myös elinkautiseen ajokieltoon.

– Saan anoa ajolupaani takaisin vuoden päästä. Auto on ollut koko tämän ajan tallissa.

Juha Mieto edustaa Petter Northugille alkuvoimaa, josta maastohiihto hänen mielestään elää.

15-kertainen arvokisavoittaja, lajinsa kaikkien aikojen kylmimpänä voittajatyyppinä pidetty keskinorjalainen mietti hetken ennen kuin vastasi kysymykseen, mitä vuosien 2014 ja 2020 tuomiot ovat hänelle opettaneet ja mitä hän miettii uudesta elämästään päihdekuntoutujana.

– Moni varmasti ajattelee, että olisin erittäin mielelläni jäänyt useita näitä opetuksia paitsi. Itse en ole niin varma. Luulen, että minun valitettavasti piti kulkea tämä tie. Olen oppinut ainakin sen, miten kamalaa elämä voi väärien valintojen takia olla.

Petter Northug suunnitteli lähtevänsä Rukan yöhön morsiamen etsintään. Esikuva Juha Mieto näytti esimerkkiä Lahden MM-kisoissa 2017. Kiihkeän suudelman sai Venäjän päävalmentaja, hiihtäjälegenda Jelena Välbe.

Oslossa asuvaa, erittäin hyväkuntoisen ja energisen oloista miestä työllistää TV2:n lisäksi oma, Northug-niminen talvivaate- ja urheilulasimallisto. Näin kirikamppailuissa hopeaa jakoon jättänyt latukanuuna astelee samaa polkua kuin aiemmin mm. Vegard Ulvang, Björn Dählie ja Therese Johaug.

– Yhtiöllä on Oslossa toimitilat, joissa käyn päivittäin töissä. Meillä on vientiä Ruotsiin, Venäjälle ja Tshekkiin, muttei vielä Suomeen.

Tämän jälkeen Northug kertoo yllätyksen:

– Suomen markkinat kiinnostavat meitä, ja voisin olla kiinnostunut ryhtymään muutaman lahjakkaan suomalaisen juniorin yhteistyökumppaniksi.

Petter Northug ei saapuessaan Kuusamoon 2009 ollut voittanut väliaikalähtökilpailua maailmancupissa. Häpeätahra siirtyi ajasta ikuisuuteen 29. marraskuuta.

Northug elää Oslossa yksin. Tämän sanottuaan hän esittelee lyhyesti tuttua showmies-puoltaan:

– Ehkä voisin yrittää järjestää sen asian paremmalle tolalle täällä Rukalla?

Hänen värikkäästä elämästään on ilmestynyt jo peräti kaksi kappaletta kirjoja, joista toinen on suomennettukin. Huomionarvoista on, että suomalaisia hiihtäjiä niissä ei juuri edes mainita, vaikka Northug korostaa olleensa kohteliaissa ja hyvissä väleissä esimerkiksi Matti Heikkiseen, Sami Jauhojärveen tai Ville Nousiaiseen.

– Kovin kilpailuasetelma minulla oli kuitenkin ruotsalaisia, erityisesti Marcus Hellneriä ja Emil Jönssonia vastaan. En ollut suomalaisten kanssa erityisen läheinen.

Petter Northug hämmästyy: Juha Lallukka vaihtaa jo ankkuri Matti Heikkisen matkaan, kun Norja vielä on matkalla MM-viestin 3. osuudella Oslossa 2011. Northug ankkuroi Norjalle kultaa, Suomi jäi mitalitta.

Yksi Northug-kirjallisuudessa ”armon” saava hiihtäjä on Juha Lallukka, joka oli huippuiskussa Oslon MM-kisoissa 2011 sekä viestin 3. osuudella että 50 kilometrillä (v).

– Hänet mainitsin siksi, että ällistyin, kun huomasin Suomen karanneen muilta 3. osuudella ja että ankkuriosuuteni alkaisi ajamalla Heikkinen kiinni. Se ei ollut paras lähtötilanne.

Northug vei Norjan voittoon huikealla stadionkirillä. Suomi jäi mitalitta, ja Lallukka jäi myöhemmin samana vuonna kiinni dopingista.

Kun puheeksi tulee se toinen suomalaishiihtäjä, Northugin silmät syttyvät.

– Juha Mieto on minulle kirjaimellisesti valtava esikuva urheilijana ja persoonana. Hän on täynnä sitä alkuvoimaa, josta kaikki tässä lajissa minun mielestäni lähtee.

Ilta-Sanomat osui paikalle 2011, kun Northug tapasi Holmenkollenin MM-stadionilla Miedon. Siinä Norjan sen hetken kuumin suosikkijulkkis katseli harmaantunutta kurikkalaista nöyrästi ylöspäin.

– Kuin koulupoika rehtorin kansliassa. Sellainen tunne minulle tulee Juhan seurassa.

Iivo Niskasestakin Northug puhuu mielellään.

– Kun hän on parhaassa kunnossaan, perinteistä ei teknisestä näkökulmasta voi hiihtää paremmin. Hänen olympiavoittonsa (50 km p 2018) oli aivan huikea näytös. Hän ottaa melko varmasti mitalin Pekingissä 15 kilometrillä (p).

Petter Northug työskentelee Norjan TV2:n hiihtoasiantuntijana.

Omista kilpailuistaan Kuusamossa Northug nostaa esiin yhden, hänelle aivan erityisen, marraskuulta 2009.

– En ollut aiemmin voittanut maailmancupissa väliaikalähtöä. Tulin kaukaa takamatkalta viimeisellä viidellä kilometrillä. Se oli fantastista. Kuusamon radalla ei kukaan voita väliaikalähtöä sattumalta.

Venäjän Maxim Vylegzhanin johti vielä runsas kilometri ennen maalia neljällä sekunnilla, mutta taipui sekunnin erolla.

Keväällä 2015 Northug lähti kauden jälkeen lepojaksolle maailman parhaana mieshiihtäjänä, Falunin nelinkertaisena MM-kultamitalistina. Sen jälkeen alamäki oli jyrkkä, ja elämäntavat muuttuivat ei-urheilulliseen suuntaan.

– Tulin kylläiseksi. Muistan, miten vastenmielistä oli aloittaa harjoittelu keväällä 2015.

Falunissa Northug vei päätösmatkan 50 kilometriä (p) kaikkien aikojen loppurutistuksella.

– Kun makasin maassa voittajana, sisäinen ääneni sanoi minulle, että tämä oli tässä. Olisi pitänyt kuunnella sitä ääntä.