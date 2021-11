Myrskyvaroitus Krista Pärmäkoskelle! Frida Karlsson ja Therese Johaug uhkuvat itseluottamusta ennen yhteenottoa Suomessa

Frida Karlsson ja Therese Johaug saapuvat Rukalle kovassa kunnossa.

Hiihdon maailmancupin avaus Rukalla on enää vajaan viikon päässä. Sivakoinnin spesialistit alustivat iskukuntoaan kansallisissa kilpailuissa viikonloppuna.

Suomalaiset hioivat kuntoaan Taivalkoskella Suomen cupissa. Ruotsin suksikerma kokoontui Jällivaaraan. Sieltä kajahti tymäkkä myrskyvaroitus Norjan ja Suomen ykköstykeille: Frida Karlsson on kovassa kunnossa.

Karlsson jyräsi ylivoimaiseen voittoon. Hän oli 29 sekuntia nopeampi kuin Ebba Andersson 10 kilometrin vapaahiihdossa ja reilusti vauhdikkaampi kuin kukaan muu.

– Nyt tuntuu todella hyvältä. Kaikki on hyvin hallinnassa ja olen vireessä, Karlsson hehkutti sunnuntain voittonsa jälkeen.

Ruotsin yleisradioyhtiön haastattelussa tuli heti puheeksi Therese Johaug, naisten maastohiihdon ylivoimainen ykköskanuuna.

– Hän on sanonut, ettei enää tästä voi parantaa. Tärkeää siis on, että minä otan askelia eteenpäin. Teen kovasti töitä päästäkseni lähemmäksi. Kun hänellä on huono päivä, olen valmis iskemään, Karlsson jatkoi Expressenin mukaan.

Karlsson sanoi myös, että hän haluaa hiihtää kaikki mahdolliset kilpailut, myös sprintin, Rukalla.

– Olen kertonut asiasta jo Stefanille (maajoukkuevalmentaja Stefan Thomson). Sanoin hänelle: ”Älä unohda minua!”

Johaug ei jäänyt huonommaksi kaudenavauksessaan Beitostölenissä. Hän oli 35 sekuntia nopeampi kuin Heidi Weng 10 kilometrin vapaalla.

Aftonbladet hehkutti jo Karlssonin ja Johaugin ensikohtaamista Rukalla ensi viikonloppuna. Johaug on siihen valmis.

– Odotan todella maailman eliitin kohtaamista. Siellä on tiedossa kovia kamppailuja. On pystyttävä ottamaan itsestään kaikki irti, jos haluaa taistella voitosta, Johaug sanoi NRK:lla.

Oma sanansa sanottavana saattaa olla Suomen Krista Pärmäkoskella, jonka ruotsalais- ja norjalaismediat sivuuttivat etukäteishehkutuksesta. Hän voitti selvällä erolla Taivalkosken yhdeksän kilometrin perinteisen kilpailun ennen Kerttu Niskasta.

Pärmäkoski kertoi STT:n haastattelussa olevansa valmis Rukan koitokseen.

– Hyvillä mielin lähden. Suomalaisittain meillä on laittaa sinne kova joukkue. Tulemme näyttämään hyviä suorituksia. Sanoin valmennusjohdolle, että sprintillä aloitan, Pärmäkoski pohjusti.