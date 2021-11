Ruotsalaistähti kyllästyi salailuun – kuuma hiihtoromanssi jenkkikarpaasin kanssa sykkii nyt julkisesti

Maja Dahlqvistin ja Kevin Bolgerin lempi leimuaa pidäkkeettä.

Ruotsalainen maastohiihtäjä Maja Dahlqvist, 27, ja yhdysvaltalainen hiihtäjä Kevin Bolger, 28, ovat edelleen yhdessä, Aftonbladet kertoo. Kaksikosta tuli viime talvena Oberstdorfin MM-hiihtojen puhutuin pari, kun he jäivät kiinni pussailusta harjoituksissa ja salasuhde paljastui.

Tuolloin maaliskuussa rakkauden liekkiä täytyi pitää vielä salamyhkäisyyden vakan alla, koska tiukat koronasäännöt estivät eri maajoukkueiden urheilijoita tapaamasta toisiaan.

Ensi talvena lempi saa toivottavasti roihuta vapaasti myös maailmancupin kiertueella, jos koronatilanne ei rajusti pahennu. Niin ainakin tuore hiihtopari toivoo. Varastettujen suudelmien aika on ohi.

– Uskon, että voimme liikkua tänä vuonna vapaammin joukkueesta toiseen. He tietävät, että me tapaamme toisiamme. Viime vuonna emme saaneet mennä mihinkään. On parempi olla avoin. Sitä paitsi muut hiihtäjät ravaavat enemmän perheen ja maailmancupin välillä, Dahlqvist sanoi Aftonbladetille.

Myös Bolger uskoo, että tyttöystävän tapaaminen on helpompaa ensi talvena, jos maajoukkueet vain löytävät tavan toimia Kansainvälisen hiihtoliiton sääntöjen puitteissa.

– Minä ja Maja haluamme olla niin avoimia kuin mahdollista. Ei tästä tarvitse stressiä ottaa. Uskon, että meidän valmentajamme ja ruotsalaisten valmentajat keskustelevat tilanteesta yhteisymmärryksessä, Bolger kertoo.

Yhdysvaltalainen on harjoitellut kesällä ja syksyllä Ruotsissa yhdessä paikallisten mieshiihtäjien kanssa.

– Maja on vain iloinen, kun olen Ruotsissa ja hänellä on joku, joka hoitaa tiskit ja pitää huolta siitä, että keittiö on siisti. Kävin Ruotsissa kesällä ja olen täällä nyt uudestaan ennen kauden alkua. Se auttaa meitä kehittämään paremman parisuhteen mutta myös harjoittelemaan paremmin ja kovempaa, yhdysvaltalainen kommentoi.

Dahlqvist voitti viime talvena uransa ensimmäisen maailmancupin osakilpailun. Hänen mukaansa syynä oli Bolger, joka on auttanut ruotsalaista hiihdon taktisessa puolessa. Dahlqvistillä on myös kaksi parisprintin MM-kultaa.

Uusi maastohiihdon maailmancupin kausi alkaa ensi viikolla Rukalla.