Tekeekö tämä mies historiaa? Harri Kirvesniemi virittää suomalaista olympiapommia: ”Se on realismia”

Harri Kirvesniemi veikkaa tutuista nimistä kauden suomalaismenestyjiä, mutta ennustaa Joni Mäestä olympiasprintin jymypommia.

Oberstdorfissa parisprintin MM-hopeaa Ristomatti Hakolan kanssa hiihtänyt Joni Mäki oli viime kauden suuri suomalainen puheenaihe perinnelajissa.

Hakola ylsi sprinttihiihdon MM-finaaliin vuonna 2017 suomalaissprinttereille yleensä murheellisella vapaalla tekniikalla, mutta olympiatasolla temppu on vielä tekemättä.

ISTV:n Hiihtoseuran asiantuntija Harri Kirvesniemi arvelee, että ei kenties enää kauan.

– Joni Mäelle sprintin olympiafinaali on realismia. Hän ei ole aivan siinä absoluuttisessa kärjessä, mutta heti sen takana porukassa, joka ratkaisee viimeiset finaalipaikat, Kirvesniemi arvioi.

Vaikka 6-kertainen olympiakävijä maalaa Mäelle hienoa maisemaa, kauden iso suomalaiskuva on tuttu. Kirvesniemi uskoo, että palkintopallitasoinen huippumenestys on Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken varassa. Kummankin harjoituskausiraportit antavat aihetta optimismiin.

Lue lisää: Suomalais­hiihtäjien olympiavalinnoista tulossa todella mehevä soppa – näin päävalmentaja kuvaa tukalaa tilannetta

– Kristan paluiu podium-tasolle on todella tiukassa, sillä naisten kolmen kärki (Therese Johaug, Frida Karlsson, Ebba Andersson) on niin kivikova. Naisissa Suomen kokonaistaso on laajempi. Miehissä isossa menestyksessä on kiinni se hiihtäjä, joka pääsee Niskasen pariksi olympiakisojen parisprinttiin.

Naisten puolella Kirvesniemi luottaa Pärmäkosken takana Kerttu Niskasen iskukykyyn ja odottaa Jasmi Joensuulta ja Johanna Matintalolta selvää tasonnostoa viime kaudesta.

– Fakta kuitenkin on se, että Iivon ja Kristan ohessa muille suomalaisille sijoitukset siinä kymmenen kahta puolta olisivat jo hyvää menestymistä.