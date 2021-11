Therese Johaugin kunnosta hurjia tietoja! Norjalaiset lataavat kovaa tekstiä tähtihiihtäjästään

Norjalainen VG-lehti raportoi hiihdon supertähden Therese Johaugin vireestä olympiatalven koitoksiin.

Therese Johaug, 33, valmistautuu hirmuiskussa olympiatalveen. Näin antaa ymmärtää norjalaisen VG-lehden juttu hiihtäjätähdestä.

Valmentaja Pål Gunnar Mikkelsplass lataa Johaugin kilpailijoiden kannalta lähes lannistavaa tekstiä VG:lle.

– Keskinkertaisia harjoituspäiviä ei ole ollut kuin muutama. Pääasiassa harjoittelu on mennyt asteikolla hyvästä erittäin hyvään. Se on ollut erittäin rohkaisevaa, Mikkelsplass hehkuttaa.

Norjalaisten mukaan Johaugin harjoitteluun on tehty vain pieniä muutoksia viime vuosina, mutta nuo muutokset ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä.

– Hän on nykyään parempi siinä, että hän ottaa ajoittain muutaman kevyemmän harjoittelupäivän ollakseen täysin valmiina seuraavaan kovaan harjoitusjaksoon. Tällä tavalla varmistetaan harjoituksen laatu. Olemme erittäin luottavaisia siitä, että kaikki mitä hän on tehnyt tähän mennessä, on ollut lähes täydellistä, Mikkelsplass myhäilee.

Lisäksi Norjan maajoukkuevalmentaja Ole Morten Iversen kehuu Johaugin henkistä kasvua. Iversen sanoo Johaugin muuttuneen entistä kypsemmäksi.

VG:n jutussa myös Johaug puhuu luottavaisena.

Aiempien talvien menestysmarssi tuo hänelle varmuutta ja harjoitteluohjelma on hänen mukaansa todistanut tehonsa. Ainoastaan Pekingin olympialaisten sää ja muut olot tuovat hitusen epävarmuutta Johaugin sanomisiin.

Johaug palasi dopingkärystä johtuneen 18 kuukauden kilpailukieltonsa jälkeen kilpaladuille vuonna 2018.

Säkkikaupalla arvokisamitaleja sekä maailmancupin osakilpailuvoittoja rohmunnut Johaug himoitsee nyt uransa ensimmäistä henkilökohtaista olympiakultaa Pekingissä helmikuussa sauvottavista kisoista.