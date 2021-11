Maajoukkueen hiihtäjä pohtii B-suunnitelman ottamista käyttöön: ”Katsotaan, starttaako auto vai ei”

Perttu Hyvärisen mielestä hänen menonsa Vuokatissa ei ollut hääviä.

Perttu Hyvärinen on päässyt tänä syksynä vasta alkuun lumen kanssa touhuamisessa.

Sotkamo

Miesten maajoukkueen luottohiihtäjä Perttu Hyvärinen ei katko suksiaan, vaikka kolmen viikon päästä Rukalla ei menestystä tulisikaan.

Tähtäin on suunnattu Pekingin olympialaisiin. Toki hyvät suoritukset heti kansainvälisen kisakauden alussa helpottaisivat valmistautumista kohti kauden päätapahtumaa.

– Onhan minulla ollut ennenkin tosi huonoja alkukausia. Siitä huolimatta on pystytty taikinoimaan vielä hyviä sijoituksia maailmancupissa. Toki se helpottaa ratkaisujen tekemistä, jos saadaan hyvävireisiä kisoja aikaan. Jos sijoja ajatellaan, normaalimatkoilla pitäisi pystyä olemaan koko ajan 20:n joukossa, Hyvärinen sanoi.

Viikonloppuna Hyvärinen avasi kisakautensa Puijon Hiihtoseuran viestijoukkueessa Vuokatissa hiihdetyssä Suomen Cupissa. Hän puski tasatyöntöä perinteisen suksilla läpi koko kakkososuuden.

– Ei se ollut vielä hääviä menoa. Vähän testattiin samalla tuota tasuria. Mietittiin, että lähdenkö pidolla vaiko tasurilla. Kun kesä on kuitenkin sitä tasuria pukattu, niin ajateltiin, että miksipä ei. Tasurilla on pyritty lisää kuntoa tekemään, kun olympialaisissa hiihdetään kilpaa korkealla.

Lääkkeet vireen parantamiseksi ovat kuitenkin tiedossa. Kokenut hiihtäjä uskoo, että kun kansainvälinen hiihtokausi alkaa, hänen vauhtinsa on toista luokkaa kuin tällä hetkellä.

– Tässä on päästy vasta alkuun lumen kanssa touhuamisessa. Se on rauhallista lenkkiä ja siihen väliin tehdään tosi kovia treenejä, että hapenottoa saadaan auki. Kun on ollut vähän hitaita lumia, lihaksenikin tuntuvat olevan tukkoisen tuntuiset. Siihen vähän hierontaa kylkeen, niin eiköhän se siitä muotoudu, Hyvärinen pohdiskeli.

Hiihtomaajoukkue leireilee lähipäivät Vuokatissa, mutta Hyvärinen kuuluu niihin hiihtäjiin, jotka saattavat ottaa käyttöön B-suunnitelman. Kainuussa ei ole juurikaan satanut lunta tänä syksynä, ja hiihtäjien mieli tekee suksimaan jo oikealle lumelle.

– Katsotaan vähän, että minkä verran lunta tulee. Täällä on nyt kohtalaiset olosuhteet, mutta jos tulee tosi pahat vesisateet ja keli lämpiää, sitten on pakko lähteä parempia latuja etsimään. Katsotaan huomenna starttaako auto vai ei, Hyvärinen pyöritteli savolaiseen tapaan.

Viime talven MM-hiihdoissa Joni Mäen kanssa parisprintissä Suomen mitalikantaan nostanut Ristomatti Hakola avasi kautensa Vuokatissa. Jämin Jänteen ankkurina hiihtänyt Hakola leikki ankkuriosuudella kissaa ja hiirtä muiden kärkijoukkueiden kanssa.

Kun loppusuora koitti, kisan ykkösestä ei jäänyt epäselvää. Näin siitä huolimatta, että vaivaa ja vikaa on miehessä riittänyt läpi koko harjoituskauden.

– Pakko tässä on ruveta pikku hiljaa harjoittelemaan ja hiihtämään. En ole vielä elämäni kunnossa, mutta ainakin kuukausi sitten olin ihan hyvässä kunnossa. Pääsin ihan hyvään kuntoon vahingossa, mutta sitten on taas ollut vähän sairasteluja. Kun saan harjoitella kuukauden, kunto löytyy sieltä, Hakola sanoi.

– Ainahan sitä voisi paremmin mennä. Urheiluun kuuluu vastoinkäymiset, ja ne vaan pitää voittaa.