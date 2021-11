Mikä on Riitta-Liisa Roposen, 43, salaisuus? Valmentajamies Toni Roponen kertoo: ”Se on aika poikkeuksellista”

Toni Roponen palasi Suomeen.

Toni Roponen irtisanoutui viime keväänä Denverin yliopistosta, jonka hiihtojoukkuetta hän valmensi.

Roponen, 48, otti vastaan uuden työn savonlinnalaisen Tanhuvaaran urheiluopiston rehtorina ja toimitusjohtajana.

Uuteen hiihtokauteen hän lähtee myös Ylen tv-asiantuntijana.

– Suomi on hieno paikka, vaikka Coloradokin on yksi hienoimmista, missä olen koskaan ollut. Kyllä me sinnekin olemme kaivanneet ja viikoittain asiaa miettineet, kun vettä tulee kaatamalla ja ulkona on harmaata tai pimeää, Roponen kertoo.

Roponen lisää, että ihminen kaipaa ystäviä ja läheisiään. Sikäli paluu kotimaahan parin vuoden tauon jälkeen on ollut nautinnollinen.

Koronavirus pakotti hänet lähes koko viime kauden ajaksi eroon perheestään, kun vaimo Riitta-Liisa ja tytär Ida olivat Suomessa ja matkustaminen vaikeaa.

– Kokonaistilanne on aavistuksen haastava, kun itse olen täällä opistolla toimitusjohtajana ja vaimo kiertää leireillä ympäri maapalloa, Toni Roponen toteaa nykyarjestaan.

Riitta-Liisa Roponen, 43, valmistautuu täyttä häkää uuteen hiihtokauteen, jonka kruununa kilpaillaan Pekingin olympialaiset helmikuussa.

Toni Roposen valmentama Riitta-Liisa Roponen oli yksi viime kauden ilmiöistä. Hän saavutti kaikkien aikojen vanhimpana urheilijana, yli 42 vuoden iässä, hiihtolajien MM-mitalin.

Miten ihmeessä hän on tuossa iässä niin hyvä?

– Riitta-Liisahan ei koskaan ollut mikään junioritähti, Toni Roponen toteaa ensialkuun.

– Denverissä nostimme harjoitusmääriä radikaalisti. Hän on harjoitellut todella ammattimaisesti ja motivoituneesti, jopa kovempaa ja intensiivisemmin kuin 10–15 vuotta sitten. Hänen motivaationsa on käsittämättömällä tasolla, ja lisäksi Ritu on ehkä oppinut nauttimaan tekemisestä enemmän.

Toni Roposen puoliso ja valmennettava Riitta-Liisa Roponen oli yksi viime kauden ilmiöistä.

Roponen lisää, että kyseessä on myös tietynlainen geneettinen ihme.

– 43-vuotias vaimoni paitsi näyttää nuorelta, hänen kroppansa on myös erittäin nuorekas. Teknisiä ongelmia ei ole tullut, voima- ja nopeusarvot ovat säilyneet. Se on aika poikkeuksellista absoluuttisessa huippu-urheilulajissa.

Roponen näkee, että maastohiihto ei ole muuttunut niin paljoa kuin jotkut ajattelevat.

– Sama vanha kestävyyslaji, jossa pitää systemaattisesti tehdä korkeita määriä töitä vuodesta toiseen.

Toni Roponen on ollut jo pitkään julkisuudessa valmentajana ja erilaisissa asiantuntijapesteissä. Millainen urheilija 48-vuotias urheilija Roponen itse on? Kuinka paljon hän hiihtää?

– Treenaan joka päivä, käyn salilla 1–2 kertaa päivässä. Tässä iässä on kuule pakko, jos meinaa pystyä syömään, Roponen hymähtää.

Hiihtäminen on nyt jäänyt vähemmälle lonkan nivelrikon takia.

– Ritun termein hiihtoni on ei niin kaunista katsottavaa. Jonkin verran hiihdän joka vuosi, mutta nyt kivut ovat olleet kovia.

Roposella on taustaa jalkapalloilijana. Koulutukseltaan hän on liikunnanopettaja.

Jalkapallon maailmasta on perheen koirankin nimi Ibra, joka tulee ruotsalaistähti Zlatan Ibrahimovicilta. 40-vuotias AC Milanin hyökkääjä on hänkin poikkeustapaus ja tietynlainen fyysinen ihmemies, jota koko Roposten perhe fanittaa.

– Ibrahimovic ja Jaromir Jagr esimerkiksi ovat varmasti olleet henkilöitä, joihin Ritukin on peilannut ja osannut yhdistää itseään, Roponen kertoo.

Kansainvälinen huippufutis on yksi Roposen suurista mielenkiinnon kohteista.

– Olen aina tykännyt kaikista lajeista. Nivelrikon takia en ole päässyt padelia vielä kokeilemaan, joten haluan tekonivelen ensi keväänä, Roponen paljastaa.