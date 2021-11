Natalia Neprajeva vastasi tiukasti ruotsalaishiihtäjien toiveisiin.

Venäjän hiihtotähti Natalia Neprajeva ei halua, että nais- ja mieshiihtäjät sivakoivat samanmittaisia matkoja tulevaisuudessa.

Neprajeva lähetti tiukat terveiset Ruotsin-kollegoilleen Frida Karlssonille ja Linn Svahnille viime viikolla.

– Ei se ole tarpeen tehdä matkoista samanmittaisia. Mitä varten se pitäisi tehdä? Menkööt ruotsalaiset sitten hiihtämään miesten kanssa, jos asia ei heitä tyydytä, Neprajeva latasi venäläisen Skisport-sivuston haastattelussa.

Karlsson ja Svahn kritisoivat keväällä SVT:llä kärkkäästi sitä, miksi naiset hiihtävät yhä edelleen lyhyempiä matkoja kuin miehet.

– On todella outoa, että miehet hiihtävät tuplasti pidempiä matkoja kuin me esimerkiksi yhdistelmähiihdossa. Se on jopa vähän loukkaavaa, Karlsson sanoi.

Svahn puolestaan muistutti, että miehet ja naiset pelaavat jalkapallossa yhtä pitkän ottelun eli 90 minuuttia.

– En ymmärrä, miksei hiihdossa voisi olla sama asia.

Expressenin mukaan lajin ykköstykki Therese Johaug on ruotsalaiskollegojensa kannalla asiassa. Sen sijaan maajoukkuevalmentaja Ole Morten Iversen ei pidä ideasta vaan uskoo, että se olisi naisten hiihdolle haitaksi.

Suomen ykköstähti Krista Pärmäkoski kertoi keväällä, että muutos voisi olla paikallaan – mutta hieman eri tavalla.

– En ole kokenut asiaa loukkaavana. Jos muutoksia tehtäisiin, näkisin järkevämmäksi sen, että miesten kisoissa matkoja lyhennettäisiin kuin meillä pidennettäisiin, Pärmäkoski sanoi IS:lle.