Hiihtokomeetta Joni Mäki, 26, päätyi kovaan ratkaisuun – mieli muuttui läpimurtokauden jälkeen

Joni Mäki kuvailee harjoituskauttaan vaihtelevaksi. Tähtäin on asetettu helmikuuhun ja Pekingin olympiasprinttiin.

Joni Mäki nousi ryminällä hiihtokansan tietoisuuteen viime talvena. Räjähdysmäinen alkukausi, kolarointi Aleksandr Bolshunovin kanssa sekä parisprintin MM-hopea nostivat vaasalaislähtöisen kiritykin ehkäpä kauden puhutuimmaksi suomalaishiihtäjäksi.

26-vuotias Mäki lähtee ensi viikonloppuna käynnistyvään kisakauteen herkullisista lähtökohdista. Taso kärjessä on vakiinnutettava.

– Kunto on ihan hyvällä mallilla. Osassa testeistä on tullut ennätyksiä, joissain ei, mutta tilanne on oikein mukava, Mäki toteaa Ilta-Sanomille.

Harjoituskausi on sujunut hopeasankarin mukaan ”vaihtelevasti”. Hän ei odota ensimmäisistä kisoista aivan samanlaista tykitystä kuin vuosi sitten. Tuolloin kotimaan kilpaveljet jäivät sekuntikaupalla heti ensimmäisestä potkusta lähtien.

– En ole harjoitellut ikinä näin paljon korkealla kuin nyt. Kesän aikana oli muutama vähän vaikeampi jakso, ja korkeanpaikanleirien jälkeen jouduin hetken ajan keräilemään. Pientä taiteilua ja kokonaiskuormituksen tarkkailua tämä on ollut, eikä Suomessa ole voinut harjoitella niin hyvin kuin muina vuosina, mutta ei mitään sen vakavampaa, Mäki kertoo.

Pieni epävarmuus on hyvästäkin. Arvokisamitalista huolimatta Mäki hiihti viime kaudella parhaat suorituksena jo loka–marraskuussa.

– Nyt on ehkä enemmän varaa kiristää ruuvia.

Mäki väläytteli irtiottokykyään jo viime kaudella. Kuva Lahden maailmancupin viestistä tammikuulta.

Mäki painotti talven mittaan useampaan otteeseen, ettei halua lokeroida itseään puhtaaksi sprintteriksi, vaikka kovimmat tulokset tulivatkin lyhyemmillä matkoilla. Myös henkilökohtainen valmentaja Juho Halonen puhui pitkän tähtäimen ”distanssiprojektista”.

Nyt narratiivi on muuttunut.

– Olemme panostaneet harjoituskaudella selkeästi sprintteihin, eritoten tehoharjoittelussa. Olen halunnut viedä vapaan sprinttiä yhä eteenpäin, Mäki kertoo.

Syykin on selvä. Pekingin olympialaduilla hiihdetään vapaan sprintti, Mäen suosikkimatka, 8. helmikuuta.

– Olen harjoitellut maajoukkueleireillä sprinttiporukassa ihan sen Pekingin sprintin vuoksi, ja nyt syksyllä olen tutustunut rataan ja profiiliin Vuokatin matolla. Aika moneen kertaan se on tullut vedettyä läpi, ettei ihan ummikkona tarvitse lähteä Kiinaan.

Videokuvan perusteella rataprofiiliin tutustunut Mäki luonnehtii Pekingin sprinttireittiä raa’aksi. Ratkaisut tehdään lopussa, jossa on Mäen mukaan paljon samaa kuin Rukalla: rajua nousua seuraa stadionkieputus ja pitkä lopputasainen.

– Kirissähän ne sijoitukset sielläkin ratkotaan. Olemme panostaneet maajoukkueleireillä mies miestä vastaan hiihtämiseen ja kireihin kovilla laktaateilla. Se on tärkeää, sillä yksin hiihtäessä sitä omaa kiriä on vaikea kehittää. Kyllä se on tainnut vähän taas parantua, jo viime talvena loppuvedoillaan ihastuttanut Mäki vakuuttaa.

Mäki on asettanut alkutalven kisoihin kaksi isoa kiinnekohtaa: Lillehammerin ja Davosin vapaalla hiihdettävät maailmancupsprintit.

– Davos on tämän kalenterivuoden kisoista ehdottomasti tärkein, koska siellä hiihdetään korkealla kuten Pekingissäkin. Se antaa aika paljon osviittaa siitä, miten korkealla harjoittelu on purrut ja miten saan itsestäni irti vuoristoilmassa.

Mäki näytti jo viime kaudella olevansa suorituskyvyltään yksi maailman kyvykkäimmistä sprinttihiihtäjistä. Hän hurjasteli aika-ajoissa toistuvasti viiden parhaan joukkoon ja pystyi hallita erähiihtoja huimalla vauhtikapasiteetillaan. Bensa kuitenkin loppui liian usein ennen finaalivaihetta.

– Minun pitää hiihtää taktisesti fiksummin. Muutamaan kertaan viime kaudella tuli riehuttua alkuerissä vähän liikaa ja kulutin voimiani ihan turhaan. Se ei toiminut. Nyt pitää välttää nasta laudassa hiihtämistä. Ehkä se siitä, Mäki summaa.