Hiihdon ex-päävalmentajasta tuli osa-aikainen huoltomies – Matti Haavisto tyrmää nyt ikävät väitteet

Matti Haavisto vakuuttaa, että hiihtomaajoukkueen huoltoryhmä on tällä kaudella selkeästi roolitettu. Entinen hiihtopomo ei haikaile isommat vastuun perään.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen huoltoryhmä on saanut täksi kaudeksi nimekkään paluumuuttajan. Hiihtoliitto tiedotti toukokuussa, että Matti Haavisto vahvistaa kritiikkiäkin kerännyttä huoltotiimiä ostopalvelusopimuksella.

Haaviston ansioluettelo on osa-aikaiseksi huoltomieheksi poikkeuksellinen. Hän on toiminut takavuosina niin maajoukkueen voitelupäällikkönä ja päävalmentajana kuin maajoukkueen johtajanakin. Nyt hän on hierarkiassa, ei astetta, vaan paria alempana.

Haavisto vannoo sopeutuneensa uuteen rooliinsa ongelmitta. Arvostetun voidegurun tärkeimpänä tehtävänä on keventää voitelupäällikkö Mika Venäläisen ja päävalmentaja Teemu Pasasen työtaakkaa.

– Ei siinä mitään, tämä on pitkälti sitä samaa hommaa kuin tein maajoukkueen johtajanakin. Minulla on sen verran vankka kokemus huollon ja valmennuksen toiminnasta, niin osaan poimia sieltä hyvin toimineet asiat ja näen myös mahdolliset miinat. Yritän pysytellä taustalla, Val Senalesista maajoukkueen leiriltä voiteluhommista tavoitettu Haavisto toteaa.

Haavisto linjasi jo keväällä, ettei aio ottaa pitkiä virkavapaita siviilityöstään Sisä-Suomen poliisista. Hän kertoo onnistuneensa hyvin osa-aikaisen huoltomyyrän, Krista Pärmäkosken valmentajan ja poliisin töiden yhteensovittamisessa.

– Olen tehnyt kevään ja syksyn aikana paljon sellaisia hommia, jotka onnistuvat kotoa käsin: logistiikan suunnittelua, matkavarauksia, kilpailuihin ilmoittautumisia ja yhteistyötä välinefirmojen edustajien kanssa. Näin myös Mika kykenee keskittymään päivittäisjohtamiseen ja kilpailupäivien rutiinien pyörittämiseen, Haavisto ruotii.

Mikä sai sinut palaamaan Hiihtoliiton palkkalistoille vuoden tauon jälkeen?

– Rakkaus lajiin. Olen ollut pienestä pitäen hiihdon parissa, niin päätin nyt ainakin hetkeksi palata. Sen verran on kuitenkin tullut vuosien varrella reissupäiviä, ettei matkalle pääseminen ole enää itsetarkoitus. Kotona oleminen on myös äärimmäisen mukavaa.

Haavisto on valmentanut Krista Pärmäkoskea jo vuosikausia. Kuva Kuortaneelta lokakuulta.

Maajoukkueen voitelupäällikön palli on ollut viime vuosina tuulinen. Aki Hukka johti tiimiä Haaviston jälkeen kahden vuoden ajan. Martin Norrgård sai lähtöpassit alle vuodessa.

Lue lisää: Kommentti: Annettiinko mukavalle miehelle liian isot saappaat? Mielipidevaikuttajat sinetöivät huoltopäällikön kohtalon kulisseissa

Haavisto vakuuttaa, että nykyinen, Venäläisen johtama tiimi on viimeisen päälle roolitettu, ja sitkeästi huhuissa pyörineet johtajuusongelmat ovat historiaa.

– Pyöritämme Mikan kanssa hommaa yhdessä: hän johtaa kilpailupäivien organisointia ja toimintaa. Minun työni on käytännössä tehty jo ennen h-hetkeä. Varmistan, että fasiliteetit ovat kunnossa, rekka on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja kisapaikalla on riittävästi voiteita ja välineitä.

Huoltoryhmän rosterissa on kauden aikana 12 henkilöä. Kotimaan maailmancupkisoissa ja olympialaisissa mukana on koko poppoo, mutta muissa kansainvälisissä kisoissa huoltorekassa häärii kahdeksan miestä.

– Kaikkia kuunnellaan ja päätökset tehdään yhdessä, mutta kaikilla on selkeät vastuualueensa. Yksi huolehtii luistoista, toinen pidoista, kolmas kuvioista ja niin edelleen. Näin se meni jo silloin, kun olin voitelupäällikkönä, Haavisto kertoo.

Vaikka Suomen huoltotiimin sävelet ovat ilmeisen selvät, tulevan hiihtokauden liepeillä seisoo yksi mysteeri ylitse muiden. Maajoukkue tai huoltomiehet eivät ole vieläkään päässeet tutustumaan Pekingin olympialaisten kisalatuihin ja olosuhteisiin.

Haavisto tai kukaan muukaan avainhenkilö ei tiedä, millaisia yllätyksiä paikallinen lumi sisältää ja millaiset voiteet tai kuviot siellä purevat. Suunnitelmat ovat vielä levällään.

– Täysin poikkeuksellinen tilanne, mutta sitä se on muillekin maajoukkueille. Saa nähdä, mitä tuleman pitää.

Haavisto, Olli Ohtonen, Heikki Tonteri ja Jonne Kähkönen suuntaavat tutkimusmatkalle Kiinaan joulukuun lopussa. Osaamista pursuava kvartetti yrittää vaivata kaiken tiedon irti kiinalaisesta vuoristolumesta ja sen erityispiirteistä.

– Se on tosi tärkeä reissu. Lennon ja muiden matkajärjestelyiden sopiminen on vaikeaa, mutta parhaamme yritetään. Onneksi meillä on jotain kuvia, ja latuprofiilit on syötetty Kihun hiihtomatoille. Näin hiihtäjillä on jo pieni tuntuma siitä, millaisia haasteita siellä on luvassa, Haavisto toteaa.