Poromaan raju parisuhderatkaisu ihmetyttää Ruotsissa – livisti kotoaan Burmanin harjoitusseuraksi

Ruotsin mieshiihtäjien kärkikaksikko kirittää toisiaan olympialaisten mitalivauhtiin.

Ruotsalainen maastohiihtäjä William Poromaa on tehnyt parisuhteessaan rajuja ratkaisuja kehittyäkseen urheilijana.

Länsinaapurissa on oltu ihmeissään, kun Poromaa muutti avopuolisonsa, huippuhiihtäjä Frida Karlssonin luota Sollefteåsta Åsarnaan harjoittelemaan.

Poromaa muutti kotoaan voidakseen treenata lajin toisen ruotsalaisen huipun Jens Burmanin kanssa. Poromaa löysi itselleen talon vain 700 metrin päässä Burmanista.

– Aluksi se tuntui hieman oudolta. Olimmehan me olleet Fridan kanssa joka päivä yhdessä jo viisi vuotta, Poromaa myöntää.

– Kaikki on kuitenkin sujunut hyvin.

Poromaa ei ole tuntenut itseään yksinäiseksi, sillä hän on viettänyt myös vapaa-aikaansa Burmanin ja muiden Åsarnassa harjoittelevien hiihtotuttavien seurassa.

– Tietenkin minulla on ikävä Fridaa, mutta asiaa voi tarkastella monella tavalla. Monet ihmissuhteet toimivat ihan hyvin, vaikka ihmiset asuvat erillään, Poromaa jatkaa.

Poromaa luottaa toimivaan etäsuhteeseen.

Poromaa ja Karlsson elävät erillään ”toistaiseksi”.

– En ole ilmoittanut, mitään päivämäärää, milloin olen ajatellut muuttaa. Ei mitään sellaista, Poromaa kertoo.

– Olemme tietenkin pohdiskelleet, miten tästä jatketaan. Että muutetaanko yhteen, mihin muutetaan ja miten kaikki järjestetään. Teemme nyt ratkaisut urheilun ehdoilla.

Poromaan mukaan erillään asuminen sopii myös Karlssonille.

– Frida viihtyy Sollefteåssä. Hänen ystävänsä asuvat siellä.

Poromaa kehuu myös yhteistyötä Burmanin kanssa. Kaksikko on tehnyt suunnilleen puolet kesä- ja syyskauden harjoittelusta yhdessä.

– Molemmat hyötyvät tästä ratkaisusta. Ennen hyödynsimme yhteisharjoittelua vain leireillä, mutta nyt voimme toteuttaa saman myös kotioloissa.

Burman vahvistaa asian.

– Yhteisharjoittelusta on hyötyä monissa tilanteissa, varsinkin vauhdikkaimmissa hiihtoharjoituksissa, Burman kertoo.

Poromaan ratkaisusta on kannustava vaikutus Jens Burmanille.

– Tällä on myös kannustava vaikutus. Jos jommallakummalla on huono päivä, toinen on vieressä puskemassa eteenpäin.

Kaksikolla on myös yhteinen tavoite, olympiamitali.

– Ylitin kynnyksen, kun pääsin maailmancupissa ensi kertaa palkintopallille, Burman kertoo.

– Sain siitä itseluottamusta ja haluan vakiinnuttaa tasoni sinne ainakin jokaisena hyvänä päivänä. Tunnen, että voin saavuttaa olympiamitalin ja unelmoin viidenkympin kultamitalista.

Poromaa tähtää ennen olympiamitalia välitavoitteeseen.

– Toivon, että pääsisin ensi talvena palkintopallille maailmancupissa. Treenaamme nyt korkealla tasolla, ja tunnen, että jotain hyvää tästä on tulossa, Poromaa uskoo.