Ruotsalaishiihtäjä lähti kävelemään maajoukkueesta – latoi nyt rajua kritiikkiä toimintatavoista: ”Minua se oksettaa”

Anna Dyvik kertoi, miksi päätti jättäytyä Ruotsin hiihtomaajoukkueesta.

Ruotsalainen maastohiihtäjä Anna Dyvik antoi tylyn arvion Ruotsin hiihtomaajoukkueen toimintatavoista Maratonpodden-podcastissa.

Dyvik päätti jättäytyä täksi kaudeksi maajoukkueen ulkopuolelle ja valmistautua olympiakauteen omin avuin. Nyt hän avasi päätöksensä taustoja tarkemmin.

Hiihtäjän mukaan maajoukkueen armoton harjoittelufilosofia sai hänet tuntemaan olonsa sekä fyysisesti että henkisesti pahaksi. Dyvik kokee, että maastohiihdossa on yleinen ongelma, että harjoittelussa ei oteta tarpeeksi huomioon yksilön tarpeita.

– Ehkä se johtuu menneisyyden vahvoista roolimalleista. Gunde Swanin ja Thomas Wassbergin kaltaiset tyypit huhkivat metsässä menemään, vaikka tunsivat olonsa kuinka huonoksi. Hiihdossa on vallalla kulttuuri, jossa sellaista arvostetaan, Dyvik pohtii podcastissa Expressenin mukaan.

– On oikea ja väärä tapa tehdä asioita, vaikka oikea tapa ei sopisikaan monille. Joidenkin mielestä perinteinen malli on hyvä, kun taas toisia – kuten minua – se oksettaa.

Maajoukkueen päävalmentaja Anders Byström myönsi Expressenille, että maajoukkueessa harjoitellaan kovaa.

– Maajoukkueessa on pakko sopeutua, ja ehkä se sopii paremmin niille, jotka ovat tottuneet harjoittelemaan kovaa ja tietyllä tavalla, ja tavoitetaso pitää määrittää heidän mukaansa. On vaikea luoda ympäristöä, jossa kaikki voivat treenata juuri kuten haluavat. Se ei ole mahdollista. Mutta Annalla on nyt oma järjestelynsä, johon hän uskoo ja josta hän pitää, Byström pyöritteli.

Dyvik on kaksinkertainen alle 23-vuotiaiden maailmanmestari vuodelta 2017, mutta ei ole pystynyt murtautumaan aikuisten sarjassa maailman kärkihiihtäjien joukkoon.