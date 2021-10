Näissä paikoissa pääsee jo ulos hiihtämään! Ensilumen latujen hinnoissa isoja eroja

Syyslomakauden alkaessa ensilumenlatuja on avattu jo viiteen kohteeseen.

Nyt pääsee taas sivakoimaan! Lokakuun alkupuoliskon aikana ensimmäiset ensilumenladut on pistetty pystyyn jo useassa hiihtokeskuksessa, ja kesän ajan varastossa viihtyneet sukset saa taas kaivaa esiin.

Perjantaina ulkoilmaladuille pääsi eri puolilla Suomea jo viidessä kohteessa: Vuokatissa, Imatralla, Kontiolahdella, Rukalla ja Levillä. Kohteesta riippuen ulkohiihtokauden ensimmäisistä kilometreistä saa pulittaa vaihtelevan summan.

Suomen kalleinta hiihtohuvia on tällä hetkellä tarjolla Vuokatin hiihtokeskuksessa. Siellä aikuisen päivälippu noin puolentoista kilometrin pituiselle ensilumenladulle kustantaa 24 euroa.

Kontiolahdella ladulle pääsee 15 eurolla, Imatralla kympillä, ja Levillä ja Rukalla reitti on täysin ilmainen.

Mistä 24 euron hinta tulee, Vuokatti Sportin myyntijohtaja Tomi-Pekka Riihivuori?

– Hinta tulee siitä, että meillä on lumivarma ja taattu latu, joka tulee tänä talvena olemaan pidempi kuin pitkään aikaan. Meillä on käytössä isoin lumivarasto, joka meillä on koskaan ollut, ja sitä kautta pystymme turvaamaan, että latu pysyy kunnossa ja tavallisten kuntohiihtäjien lisäksi myös maajoukkueet pysyvät tyytyväisinä.

Riihivuori muistuttaa myös, että Vuokatissa latujen lumettamisesta ja kunnossapidosta vastaa Vuokatti Sportin oma henkilökunta. Joissakin paikoissa lumettamisen hoitaa kaupunki, joissakin paikalliset yritykset.

– Silloinkin kun luonnonlumet tulevat, meillä on parhaiten ajetut ladut. Siihen kiinnitetään paljon huomiota. Me vastaamme itse olosuhteista, Riihivuori toteaa.

Puolentoista kilometrin mittaista latua aletaan pidentämään heti, kun sääolosuhteet antavat sille mahdollisuuden.

– Kun on väkeä paljon, kolmen tai neljän kilometrin mittainen latukin on hieman haastava, kun kaikki haluavat samana viikonloppuna leirille ja hiihtämään. Se, koska se tapahtuu, riippuu täysin keleistä.

Riihivuoren mukaan tykkilumi on houkutellut maksavia asiakkaita mukavasti jo ensimmäisen viikon aikana, mutta isompi yleisöryntäys alkaa vasta syyslomien mukana. Niitä vietetään tänä syksynä seuraavien kahden viikon aikana.

– Ihan hyvin on ollut väkeä, kuten perinteisestikin. Mutta nämä syyslomaviikot ovat se aika, kun väkeä tulee enemmän. Seurojen ja joukkueiden leirit ovat se yksi iso syy, jonka vuoksi latu aika isolta osin rakennetaan näin aikaisin.

Ulkolatujen lisäksi suksien päällä pääsee huhkimaan myös hiihtoputkissa, joita Suomesta löytyy kuusi kappaletta.

Sisätiloissa hiihtämään pääsee Vuokatissa, Leppävirrassa, Paimiossa, Uusikaupungissa, Jämissä ja Helsingissä Kivikon hiihtohallissa. Kaikki putket ovat jo täydessä toiminnassa.