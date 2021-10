Anita Korva, 22, teki yllättävän ratkaisun – kertoo nyt uudesta työstään

Anita Korva oli vielä muutama vuosi sitten suomalaisen hiihdon suurin tulevaisuuden lupaus. Nyt tilanne on aivan toisenlainen.

Lahdessa tammikuussa 2019 järjestettyjen nuorten MM-hiihtojen lopputulokset ovat vavahduttavaa luettavaa.

Ruotsin Frida Karlsson ja Norjan Helene Marie Fossesholm voittivat kolmelta henkilökohtaiselta matkalta kaksi mitalia. Linn Svahn jäi tyystin ilman henkilökohtaista mitalia.

Ainoa kolmen mitalin nainen oli Suomen Anita Korva.

Nyt, vajaat kolme vuotta myöhemmin, Karlsson on kuusinkertainen aikuisten MM-mitalisti, Fossesholm Oberstdorfin MM-viestimestari ja Svahn on voittanut yhdeksän maailmancupin osakilpailua. Korvaa, 22, puolestaan ei ole nähty kisaladuilla yli puoleentoista vuoteen.

Alle 20-vuotiaiden 5 kilometrin vapaan hiihtotavan MM-kärkikolmikko Lahdessa: Frida Karlsson (kesk.), Helene Marie Fossesholm (vas.) ja Anita Korva.

Vertailu on osin epäreilu, ja Lahden kärkikahinoissa oli Korvan lisäksi monta muutakin suksijaa, jotka eivät ole lyöneet vielä läpi aikuisten tasolla. Mutta se antaa osviittaa siitä, miten poikkeuksellinen maastohiihtolahjakkuus Anita Korva oli – tai on.

– Jokaisella urheilijalla on oma polkunsa. On turhaa verrata muiden maiden urheilijoihin, kun ei tiedä heidän mallistaan mitään. Tietysti on kiva nähdä, että olin tuolloin heidän tasollaan, ja nykyään he hiihtävät noin kovaa, mutta en minä sillä ole päätäni vaivannut, Korva kertoo ja jatkaa:

– Jokainen urheilija kehittyy omaa tahtiaan ja tekee itse päätöksensä, jotka vaikuttavat uraan. Olen mennyt omien valintojeni mukaan, eikä niistä pidä kantaa pahaa mieltä.

Yksi Korvan polkuun vaikuttanut ratkaisu oli asepalvelukseen astuminen kesällä 2019, heti huippukauden jälkeen. Moni asiantuntija kyseenalaisti lupauksen asepalvelusinnon, mutta Korva piti päänsä.

Seuraavasta kaudesta tuli odotetun vaikea. Armeijan ja täyspäiväisen kestävyysharjoittelun yhdistäminen on tunnetusti erittäin haastava paketti. Korvan päätöksen taustalla oli halu työskennellä hiihdon rinnalla urheilualiupseerina.

– Hain sinne mutten päässyt. Sittemmin en ole enää asiaan palannut.

Korva varusmiesten valatilaisuudessa Kajaanissa toukokuussa 2019.

Korva kiistää katuvansa armeijan harmaisiin astumista.

– Silloin oli ihan huikea kausi takana, niin pakosti sitä miettii, että missä olisin nyt, jos olisin tehnyt erilaisia valintoja. Ei se harmita, mutta kuka tietää, mitä olisi tapahtunut ilman sitä vuotta armeijassa, hän ruotii.

Eikä Korvan kehityskaari toki tyssännyt pelkästään armeijan vuoksi. Sitä seuraava kausi meni mönkään terveysongelmien takia.

Korva on nyt tienristeyksessä oman huippu-urheilijanuransa kanssa. Edellisestä kisasta on tuskallisen pitkä aika, eikä kunto ole kaksinen uuden kauden kynnyksellä.

Hän kertoo aloittaneensa lokakuun alussa osa-aikatöissä kuopiolaisen urheiluliikkeen myyjänä.

– Uskon, että minulle tekee tosi hyvää, kun arjessa on muutakin ajateltavaa ja turvaa kuin hiihtäminen. Osa-aikaisena työskenteleminen varmasti myös kirkastaa ajatusta hiihdosta ja harjoittelusta. Kaikki ei ole yhden kortin varassa.

Päivätöiden aloittaminen tuo myös taloudellista turvaa, sillä uusien sponsoreiden hankkiminen on ollut haastavaa ilman kilpailuiden tuomaa näkyvyyttä.

– Onneksi osa sopimuksista oli monivuotisia, ja ne jatkuvat edelleen. Uusia en ole tosin solminut. Tilanne ei ole vielä romahtanut, mutta eihän sitä tiedä miten käy, jos tulosta ei ala tulla ensi talvenakaan.

Korvan hankalaa tilannetta on puitu lehtien palstoilla tasaisin väliajoin viime vuodet. Hiihtokansa on odottanut menestystoivolta uutta tulemista, mutta vielä toistaiseksi se on jäänyt pahasti piippuun.

Hän ei sanojensa mukaan lotkauta korvaansa ulkoisesta paineesta.

– Se on ihan ihmisestä kiinni, miten paineet ja kritiikin ottaa. En koe, että minun pitäisi hiihtää, koska joku muu odottaa tulosta. Teen mitä haluan ja puntaroin itse, mikä on omassa tilanteessa järkevää ja mitä minun kannattaa tehdä.

– Tietysti minua harmittaa, kun tiedän potentiaalini mutta en saa ulosmitattua sitä. Onneksi olen löytänyt ilon aiheita muualtakin. Ei tämä ole niin vaikeaa kuin voisi kuvitella, muun muassa metsästystä vapaa-ajallaan harrastava Korva kiteyttää.