Anita Korva, 22, pamauttaa karun arvion tilanteestaan – olympiahaaveet murskana: ”Kunto on huono”

Anita Korva kertoo valmistautuvansa hiihtokauteen ilman henkilökohtaista valmentajaa. Kunto on kaukana siitä, mitä hän ja suomalaiset hiihdon ystävät toivoisivat.

Hiihtolupaus Anita Korvan äänestä paistaa turhautuminen. Kotimaisen kisakauden alkuun on alle kuukausi, mutta 22-vuotias kuopiolainen kertoo olevansa valovuoden päässä kilpailukykyisestä vireestä.

– En ole pystynyt harjoittelemaan kovin hyvin, mikä madaltaa fiilistä tulevaa kautta kohden. En tiedä, mikä siinä oikein on. Ei ole mitään fyysistä vaivaa ja kropan puolesta pystyisin treenaamaan enemmänkin, mutta joku siinä ahdistaa, Korva kertoo Ilta-Sanomille.

Korva oli vielä talvella 2019 suomalaisen hiihdon puhutuin tulevaisuuden nimi. Vasta 19-vuotias voimanpesä nappasi kolme pronssia nuorten MM-laduilta Lahdesta, ja kauden kruunasi aikuisten MM-debyytti Seefeldin sprintissä.

Sen jälkeen pudotus on ollut karu. Korva paineli huippukautensa jälkeen armeijaan, mikä vesitti toissa talven. Viime kausi meni pipariksi sitkeiden terveysongelmien kanssa painiessa.

Ensi helmikuussa koittavien Pekingin olympialaisten suhteen hän on heittänyt jo pyyhkeen kehään. Matka huipulle, edes sen tuntumaan, on tällä hetkellä aivan liian pitkä.

– Tuntuu, että olen vielä kauempana siitä tulostasosta, missä minun pitäisi olla kuin vuosi sitten. Kunto on paljon huonompi kuin silloin. Keho kyllä ottaa vastaan kovempaakin harjoittelua, mutta sitä on vaikea toteuttaa. Kai se on ennemmin henkistä haastetta.

B-maajoukkueen ringissä harjoitteleva Korva valmistautuu kauteen ilman henkilökohtaista valmentajaa. Yhteistyö Olli Ohtosen, Iivo Niskasen menestysluotsina tunnetun valmentajagurun kanssa päättyi viime keväänä.

Uutta valmentajaa ei ole löytynyt.

– Aika paljon olen tehnyt itse ohjelmia. Ei se valmentautuminen ole tässä tilanteessa kovin monimutkaista: perusharjoittelua, pk-lenkkejä ja voimaa silloin tällöin. Onneksi saan apua B-maajoukkueen koutseilta. Sieltä konsultoidaan aina, kun vain soittaa ja kysyy.

Korva on pukenut numerolapun edellisen kerran maaliskuussa 2020. Hän myöntää, että paluu lähtövaatteen alle jännittää. Eikä asiaa ainakaan helpota se, että kunto on aivan jotain muuta kuin hän toivoisi.

– Tavoitteena on päästä heti alkukaudella kansallisin kisoihin, vaikka tulos olisikin surkea. Pakko se on jostain lähteä liikkeelle ja katsoa, mitä siitä tulee vai tuleeko mitään. Ei tässä enää auta jäädä murehtimaan, kun ei ole enää terveydellisiä esteitä kovaa hiihtämiselle, Korva pohtii.

Korva kertoo muovanneensa ajatusmaailmaansa hiihdosta ja elämästä ylipäätään kesän ja syksyn aikana. Ilonaiheita on löytynyt muualtakin kuin pururadalta ja Puijon raastavista nousuista.

– Enää ei ole kaikki kaikessa, moneltako lenkille lähtee ja onko jalka raikas vai ei.

Entinen huippulupaus myöntääkin olevansa nyt jonkinlaisessa vaa’ankielitilanteessa. Tuleva talvi ratkaisee sen, tuleeko Anita Korvasta vielä arvokisahiihtäjä vai jotain ihan muuta.

– Se on vielä auki, pääsenkö enää takaisin ammattimaisen tekemisen puolelle vai mitä tapahtuu. Jos tulokset ovat surkeita ja on paha olla, niin ei tätä silloin pysty jatkamaan täyspäiväisesti. Sitten joudun miettimään, mikä on paras ratkaisu.

Kortilla on myös kääntöpuolensa: mikäli Korvan kisakausi sujuu nousujohteisesti ja risukasaan pilkahtaa edes hitusen valonsäteitä, latu on auki.

– Minulla on yhä toivoa ja kiinnostusta hiihtoa kohtaan. Haluan kisoihin, enkä ole luovuttanut, hän vakuuttaa.

