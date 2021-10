Marit Björgen sai traumoja ”liian” lihaksikkaan vartalonsa arvostelusta – Krista Pärmäkoski nosti esiin tv-kuviin liittyvän ilmiön

Marit Björgen kertoo elämäkerrassaan, miten pahalta hänen ”liian” lihaksikkaaseen ulkomuotoonsa liittynyt arviointi on tuntunut. Krista Pärmäkoski tietää tunteen, sillä hän on saanut ilmiöstä osansa.

Hiihtäjätähti Krista Pärmäkoski, 30, on ollut Marit Björgenin kanssa samalla arvokisojenkin palkintopallilla lukuisia kertoja ja tuntee norjalaislegendan myös henkilökohtaisesti. Pyeonchangin olympiakisoissa 2018 duo peräti jakoi 10 kilometrin (v) kilpailun pronssimitalin samalla loppuajalla.

Pärmäkoski ei yllättynyt, kun Ilta-Sanomat kertoi hänelle Björgenin saaneen syviä traumoja hiihtäjäksi ”liian” lihaksikkaan olemuksensa karkeasta arvioinnista ja dopingvihjailuista.

Björgen puhuu tunnoistaan syvällisesti uunituoreessa elämäkerrassaan Vinnerhjerte (kirj. Ingerid Stenvold). Kirja ilmestyy suomeksi alkuvuodesta 2022 Otavan kustantamana.

Lue lisää: Krista Pärmäkosken ja Marit Björgenin tiukka kilpailu puhuttaa yhä – ”Kaksi henkilöä tietää asiasta totuuden”

Björgen kertoo saaneensa jopa maansa hiihtoliitolta kehotuksen käyttää peittävämpiä asuja sen jälkeen, kun hänen erittäin treenatut käsivartensa ja olkapäänsä paljastaneet iltapukukuvat olivat aiheuttaneet kalabaliikkia.

Pahimmillaan 8-kertainen olympiavoittaja kertoo epäilleensä jopa omaa naiseuttaan.

Fyysisesti erittäin vahvaksi hiihtäjäksi tiedetty Krista Pärmäkoski osaa suomalaisista parhaiten ymmärtää Marit Björgenin ulkonäkötraumat.

– Osaan jollakin tavalla asettua Maritin nahkoihin, sillä en itsekään kaikkien mielestä ole ulkomuodoltani vastannut prototyyppiä kestävyysurheilijasta, Pärmäkoski myönsi mediapäivässään Kuortaneella viime viikolla.

Lue lisää: Uutuuskirja: Marit Björgen kertoo lihaksikkaan olemuksensa ei-toivotuista seurauksista – talk show -juontajan pyyntö sekoitti pasmat

Pärmäkoski on aina ollut kestävyysurheilijaksi poikkeuksellisen vahvarakenteinen nainen, jolle esimerkiksi kovakin voimaharjoittelu on sopinut hyvin ja lihasmassa on tarttunut.

Ulkomuotoa on tulkittu väärinkin, sillä nainen on ollut hiihtopukunsa alla erittäin tiukassa ja rasvattomassa kunnossa, tällä hetkellä kaikkien aikojen rasvattomimmassa.

– Ulkopuolisten mielipiteet asiasta aiheuttivat nuorena sisäistä epävarmuutta ja epäuskoa omaan kehoon. Mietin jopa sellaista, olenko liian iso hiihtäjäksi. Mutta kun tein tällä keholla hyvää tulosta, se tietysti toi mielenrauhan.

Nyt, 30-vuotiaana, Pärmäkoski sanoo olevansa immuuni ulkopuolisten mielipiteille.

– Mutta jokaisen olisi hyvä miettiä sanomisiaan, varsinkin jos kyse on hyvin nuorista, kehittyvän kehonsa kanssa vielä vähän hukassa olevista ihmisistä.

Lue lisää: Marit Björgen, 40, on yhä käsittämättömässä kunnossa – löi Therese Johaugille jauhot suuhun armottomassa testissä

Jo lähes 13 vuotta edustustasolla hiihtänyt Pärmäkoski on myös nähnyt Björgenin lukemattomia kertoja hyvin läheltä. Siksi mielikuva norjalaisesta maastohiihdon lihaskimppuna jopa hymyilyttää häntä.

– Siis Marithan on läheltä tosi pieni ihminen, tietysti tiukka ja rasvaton. Hänessä oikein kulminoituu se ilmiö, miten tv-kuva lihottaa seitsemän kiloa.

Myös Pärmäkoski saa usein kuulla hämmästelyjä ihmisiltä, joita tapaa ensimmäistä kertaa.

– Sehän on aina sama reaktio eli päivitellään sitä, miten pieni olen luonnossa.

Pärmäkoski on uransa viimeisten olympiakisojen alla ottanut ravintoasiat vielä tarkemman luupin alle ja ryhtynyt arvostetun ravintovalmentajan, triathlontaustaisen Merja Kiviranta-Mölsän asiakkaaksi.