Hiihdon kohutapaus synnytti tarpeen sääntömuutoksille – Aleksandr Bolshunovin valmentajalta tylyä puhetta: ”Käsittämätöntä”

Kansainvälinen hiihtoliitto yrittää selkeyttää kontaktitilanteisiin liittyviä sääntöjään.

Aleksandr Bolshunov on yksi maastohiihdon kirkkaimmista tähdistä.

Viime maaliskuussa Oberstdorfissa käytyjen hiihdon MM-kisojen yksi puhuttavimmista hetkistä oli miesten 50 kilometrin kisan dramaattinen loppuratkaisu.

Tuolloin kaksi hiihtomaailman supertähteä kolaroi: Venäjän Aleksandr Bolshunov ja Norjan Johannes Hösflot Kläbo.

Kisan oppusuoralla Kläbo yritti ohittaa Bolshunovin, mutta tämä tukki norjalaisen tien. Rytäkässä Bolshunovin sauva katkesi, ja ensimmäisenä maaliin ehtinyt Kläbo hylättiin.

Tapaus herätti rutkasti jälkipyykkiä. Kenties samanlaista kuohuntaa estääkseen Kansainvälinen hiihtoliitto Fis haluaa alkavaksi kaudeksi täsmentää sääntöjään mitä tulee kontaktitilanteisiin.

Uudet säännöt nostettiin asialistalle liiton syyskokouksessa viime perjantaina, ja ne odottavat yhä virallista vahvistusta.

Uusista säännöistä on uutisoinut norjalainen Dagbladet.

Dagbladetin mukaan täsmennetyn sääntöpatteriston mukaan kaikenlainen estäminen on kielletty.

Kärjessä olevalla hiihtäjällä on oikeus valita latunsa, mutta tätä oikeutta ”ei saa väärinkäyttää”.

Ohitustilanteissa ei saa häiritä, ja ohittaessa ohittajan vartalon on oltava ohitettavan suksenkärjen tasolla.

Mikäli kilpailijat ovat tulossa maaliin rinta rinnan, vastuu ”oikeudenmukaisesta kilpailusta” on molemmilla.

Norjalaislehden mukaan uudistetut säännöt on yleisesti otettu hyvin vastaan. Soraääniäkin kuitenkin on kuulunut.

Bolshunovin valmentajana tunnettu ja Venäjän maajoukkueen valmennusportaaseen kuuluva Juri Borodavko puhisi uusista linjauksista venäläisen uutistoimisto Tassin haastattelussa.

– Jos nämä (sääntö)muutokset hyväksytään, tulee olemaan yhä enemmän tarpeettomia ongelmia ja protesteja, koska kaikki tulkitsevat näitä sääntöjä omalla tavallaan. Mitään ei ole selvennetty, kaikesta on vain tullut entistä hämmentävämpää, Borodavko totesi Tassille sport.ru -sivuston mukaan.

– Haluaisin keskustella niiden ihmisten kanssa, jotka ehdottivat näitä sääntöjä. Hyvä on, johtajalla on etu ja oikeus tehdä haluamansa liike. Mutta miten otetaan huomioon takaa tulevan nopeus? Tämä on käsittämätöntä, valmentaja jatkoi.

Kansainvälinen hiihtokausi alkaa maailmancupien osalta perinteiseen tapaan Rukalta marraskuun lopulla.