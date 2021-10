Hiihdon suurlupaus Siri Halle sai 16-vuotiaana tylyn käskyn valmentajaltaan – avautuu nyt karuista seurauksista

Siri Halle eli nälässä kuusi vuotta.

Entinen norjalaisen maastohiihdon suurlupaus Siri Halle, 50, shokeerasi 1990-luvulla hiihtopiirejä lopettamalla uransa vain 22-vuotiaana.

Vuonna 1991 nuorten MM-kultaa voittanut Halle avautui norjalaislehti VG:n haastattelussa lopettamisensa syistä – 28 vuotta päätöksensä jälkeen.

Halle kertoo kärsineensä nuoruudessaan aliravitsemuksesta, jonka hänen valmentajansa hänelle aiheuttivat.

Valmentajien mukaan 16-vuotiaan hiihtäjän täytyi laihduttaa useita kiloja, mikäli hän halusi yltää huipulle.

– Siihen asti en ollut ajatellut, että kehossani olisi mitään vikaa. Siitä eteenpäin kaikki oli vaikeaa. Vahinko tapahtui, kun he sanoivat noin, Halle toteaa.

Laihdutuskuuri alkoi, sillä Halle oli valmis tekemään mitä tahansa menestyksen eteen. Seuraavat kuusi vuotta hän eli jatkuvassa nälässä.

Kisakaudella Halle painoi 10–12 kiloa vähemmän kuin harjoituskaudella. Hänen painonsa heitteli puolen vuoden sykleissä.

Erityisen pahaksi tilanteen tekivät hiihtojoukkueen leiriviikot. Leireillä urheilijat kokoontuivat yhteen ja viettivät paljon aikaa päivällispöydässä, sillä se oli hyvä paikka tutustua joukkuekavereihin.

Sairaalloisesti painoaan tarkkailleelle Hallelle notkuva ruokapöytä oli painajainen.

– On aika julmaa, kun edessä on niin paljon herkullista ruokaa, mutta et saa syödä itseäsi täyteen. Päivällisen jälkeen aloin laskea tunteja seuraavaan ruokailuun.

Halle on syönyt normaalisti siitä lähtien, kun lopetti uransa 22-vuotiaana. Kolmekymppisenä hän palasi vielä hetkellisesti kilpaladuille.

Ravitsemusasiantuntija Kristin Lundanes Jonvik kertoo VG:lle, että aliravittuja kilpailijoita liikkuu urheilukentillä vieläkin paljon.

– Saan usein viestejä nuorilta urheilijoilta, jotka ovat kuulleet kommentteja painostaan valmentajilta, vanhemmilta tai muilta kilpailijoilta. Kommentit saatetaan ajatella harmittomiksi, mutta tuossa herkässä elämänvaiheessa niillä voi olla vakavia seurauksia, Jonvik sanoo.