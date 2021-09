Hiihtolupaus Eveliina Piippo jäi ilman valmentajaa – Toni Roposelta tiukka varoituksen sana: ”Mieti, kannattaako se”

Maajoukkuevalmentaja Ville Oksasen ja Eveliina Piipon yhteistyö on päättynyt. Toni Roponen jatkaa Amerikkaan palanneen hiihtäjän neuvonantajana.

Eveliina Piippo jäi ilman henkilökohtaista valmentajaa, kun yhteistyö maajoukkuevalmentaja Ville Oksasen (oikealla alla) kanssa päättyi vähin äänin. Toni Roponen on antanut nuorelle urheilijalle neuvoja säännöllisesti.

Anita Korva ei ole ainoa Suomen nuori hiihtolupaus, joka viime kauden päätteeksi menetti nimekkään valmentajan, kun kainuulaisen yhteistyö kultamitalivalmentaja Olli Ohtosen kanssa päättyi.

Yhtä hiljaisissa merkeissä loppui viime keväänä naisten maajoukkueen vastuuvalmentajan Ville Oksasen ja nuorten arvokisoissa menestyneen, Anita Korvan lailla Suomea vuoden 2019 MM-kisoissa edustaneen Eveliina Piipon yhteinen taival.

Oksanen kertoi Ilta-Sanomille painavaksi syyksi ”yhteistuumin tehtyyn ratkaisuun” sen, että maantieteellinen etäisyys on valtava. Piippo on palannut USA:han, jossa opiskelee urheilustipendin turvin kandidaatintutkintoa Denverin yliopistossa. Menossa on kolmas lukuvuosi.

Piipon viime kausi oli vaikea pitkään oireilleen selän takia. Hänen lannerangastaan operoitiin välilevynpullistuma tammikuussa. Piippo palasi kisoihin Ristijärvellä kevään SM-kisoissa, joissa saavutti viestipronssia Vuokatti Ski Team Kainuun joukkueessa. Hiihtoliitto ei keväällä valinnut häntä yhteenkään maajoukkuekokoonpanoonsa.

Oksanen ei ottanut kantaa Piipon tämänhetkiseen valmentajatilanteeseen. Piippo ei halunnut antaa haastattelua tilanteestaan.

Eveliina Piippo valmistautui harjoituksiin kotimaisemissaan Pirkkalassa 2018.

Denverin yliopiston hiihtojoukkueen päävalmentaja on Rogan Brown, joka tällä hetkellä on lähimpänä Piipon päivittäistä tekemistä. Hän oli vuosina 2019–2021 Denverin päävalmentajana työskennelleen Toni Roposen apuvalmentaja.

Roponen on jatkanut yhteistyötä erittäin hapenottokykyiseksi tiedetyn Piipon kanssa myös palattuaan viime keväänä Suomeen ja Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtaja-rehtoriksi. Hän korostaa kuitenkin olevansa urheilijan sparraaja, ei henkilökohtainen valmentaja.

Piippo on tiettävästi suunnitellut tulevansa syyskauden aikana Eurooppaan antamaan näyttöjä, joiden avulla voisi avautua portti maailmancupeihin ja niiden kautta jopa Pekingin olympiakisoihin.

– Jos Eve näin toimii, niin ennen kaikkea hänen luupissaan on ilmeisimmin Davosin maailmancupin 10 kilometrin (v) kilpailu (12.12.), Roponen arvioi.

Sen katsastuskilpailuksi Hiihtoliitto on ilmoittanut Taivalkosken Suomen cupin 21.–22. marraskuuta.

Roponen myöntää antaneensa Piipolle, 23, ohjeen harkita vakavasti, miten menetellä alkavan kauden aikana.

– Tulee ehdottomasti miettiä, kannattaako se. Mikä on realismia ja mikä ei? Jos olympiapaikka todennäköisyyksien vastaisesti irtoaisikin, menestyjiin Eve ei Pekingissä kuuluisi.

Viime kauden jälkeen takaisin Suomeen asettunut Toni Roponen toimi Denverin yliopistojoukkueen päävalmentajana 2019–2021.

Vuodesta 2026 ja Milanon olympiakisoista Roponen maalaa jo iloisempaa maisemaa:

– Jos hän nyt malttaisi Coloradon loistavissa harjoitusoloissa ja korkeassa ilmanalassa keskittyä laadukkaaseen perustyöhön ja opintoihin pari vuotta ilman erittäin kuluttavaa pendelöintiä Atlantin yli, Milanon kisoissa olisi hyvinkin jo ihan toinen ääni kellossa.

Piipolla on edelleen ollut haasteita operoidun selkänsä kanssa, ja Roponen on huolissaan, ettei riskipitoinen harjoittelu Pekingin olympiakisat mielessä ainakaan kohenna tilannetta tästä katsannosta.

– Vammariskihän siinä kasvaa. Denverin paketti on edelleen Evelle valtava mahdollisuus, jota ei nyt missään nimessä pidä lyhytnäköisyydellä pilata.

Pohjois-Amerikassa urheilustipendillä opiskelleista suomalaishiihtäjistä Jasmi Joensuusta tuli viime talvena Oberstdorfissa MM-mitalisti, kun hän oli Suomen aloittaja pronssimitalin saavuttaneessa viestijoukkueessa.