Hiihtopaukku! Suomalainen Glenn Lindholm valittiin Kiinan maajoukkueen valmentajaksi – ”He ovat pitäneet suomalaisesta rehdistä tavasta”

Suomen naisten maajoukkuetta valmentanut Glenn Lindholm liittyy mukaan Kiinan olympiaprojektiin.

Glenn Lindholmin mukaan ”rehti suomalainen” on kiinalaisten mieleen.

Pekingin talviolympialaisiin valmistautuva Kiinan hiihtomaajoukkue on nimittänyt valmentajakseen suomalaisen Glenn Lindholmin.

Lindholm työskenteli viime kaudella Suomen U23-maajoukkueen ja naisten maajoukkueen valmentajana. Sitä ennen hän toimi kiinalaisen maastohiihdon parissa vuodesta 2017.

Tuolloin Lindholm valmensi Suomessa leireileviä kiinalaishiihtäjiä Vuokatti Sportin valmennuspäällikkönä ja vieraili heidän kanssaan myös Kiinassa ja Australiassa.

Ilta-Sanomat tavoitti perjantaina Lindholmin kommentoimaan uutta pestiään. Hänen mukaansa ensimmäiset yhteydenotot Kiinasta tulivat jo lopputalvesta.

– Kiinalaiset ovat ilmeisesti pitäneet työtavastani, kun lähtivät tiedustelemaan halukkuuttani valmentaa heidän maajoukkuettaan. Sellainen kieltämättä lämmittää mieltä. Suomella ja Kiinalla on viime vuosina ollut paljon yhteistyötä, varsinkin talviurheilussa. Veikkaan, että he ovat pitäneet suomalaisesta rehdistä tavasta auttaa kiinalaisia heidän kehitystyössään hiihtolajeissa, Lindholm viestittää.

Aurinko hellii Glenn Lindholmia Kiinassa.

Suomalaisvalmentajan mukaan joukkueen vaihtoon ei liittynyt dramatiikkaa.

– Hiihtoliiton johtotehtävissä olevat onnittelivat ja mainitsivat, että tämä on ”once in a lifetime” -tilaisuus minulle.

Kiinan maajoukkuetta valmentaa useamman ulkomaalaisen valmentajan ryhmä, joka jakaa tehtävät tasapuolisesti keskenään.

Lindholm itse saapui Kiinaan heinäkuussa. Hänen sopimuksensa ulottuu vain olympialaisiin asti, joten hän palaa Suomeen helmikuun lopulla.

Lindholm myöntää, että Kiina kuuluu maastohiihdossa kisojen altavastaajiin. Puolessa vuodessa kovakaan valmentaja ei saa ihmeitä aikaan, mutta haaste viehättää suomalaista.

– Valmentajana näen aina mahdollisuudet vaikuttaa, kehittää ja kehittyä. Meillä on tänään 133 vuorokautta talvikisojen avajaisiin ja siinäkin ajassa pystyy vielä tekemään paljon. Jos en siihen uskoisi, en olisi täällä, hän sanoo.

– Meillä on kuitenkin nuori joukkue, jolla on mahdollisuus yllättää. Kiinalaiset odottavat menestystä talvikisojen suosikkilajeistaan, kuten short trackista (kaukalopikaluistelu) ja freestylehiihdosta. Kiina saavutti Pyeongchangin olympiakisoista 2018 yhdeksän mitalia. Veikkaan, että nyt mitalimäärä on isompi.

Lindholm kertoo Kiinan nuorten naisten pärjänneen maailmancupissa kohtalaisen hyvin. Myös Vuokatin nuorten MM-kisoissa he olivat hyvillä sijoilla. Miesten maajoukkueesta löytyy puolestaan kansainvälisen tason sprinttereitä.

Glenn Lindholm on innoissaan uudesta haasteesta.

Suomalaisvalmentaja tuntee maan kärkinimet hyvin, joten sopeutuminen uuteen työnkuvaan on vaivatonta.

– Olen seurannut heitä jo vuosia ja olen aikaisemmin valmentanut montaa tällä hetkellä maajoukkueessa olevaa urheilijaa. Vuokatti Sportin valmennuspäällikkönä olen myös toiminut päävalmentajana yli 130 kiinalaiselle hiihtäjälle, kun he ovat leireilleet pitkiä aikoja opistollamme.

Lindholm odottaa saavansa olympiapestistä paljon uusia kokemuksia ja elämyksiä. Elämysmatkasta ei kuitenkaan voida puhua. Edessä on paljon töitä.

– Täällä vaatimustaso, paineet ja jokapäiväinen työtahti ovat eri luokkaa kuin länsimaissa. Vapaapäivä on tuntematon käsite, Lindholm kertoo.

Suurta palkkapussia Kiinasta ei ole luvassa, vaikka virka onkin ansioluettelossa komean näköinen.

– Olen tyytyväinen siihen korvaukseen, mitä näistä hommista saan, koska viihdyn todella hyvin työssäni. Maastohiihto on maailmalla laji, jossa valmentamalla ei pääse rikastumaan – ainakaan rahallisesti.