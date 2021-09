Ilta-Sanomat ja Suomen Hiihtoliitto kaupalliseen yhteistyöhön

Tuore yhteistyösopimus on monivuotinen.

Ilta-Sanomat on solminut Suomen Hiihtoliiton kanssa kaupallisen yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää kummankin osapuolen tavoitteita liiketoiminnan kehittämisessä ja brändi-imagon monipuolistamisessa. Sopimus on monivuotinen.

Yhteistyö tulee näkymään ennen kaikkea markkinoinnissa niin huippu-urheilussa kuin arkiliikunnan parissa.

– Olemme Hiihtoliitossa jo jonkin aikaa hahmotelleet sellaista yhteistyötä, jonka kautta pystymme välittämään kuvan monipuolisesta ja nykyaikaisesta toiminnastamme, jollaista Hiihtoliiton tekeminen todellisuudessa on. Nyt tehty sopimus Ilta-Sanomien kanssa antaa meille ensiluokkaiset pitkän aikajänteen mahdollisuudet, Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi sanoo ja jatkaa:

– Yhteistyö Ilta-Sanomien kanssa antaa meille vaikuttavan väylän tehdä toimintamme monipuolisuutta tunnetuksi koko kansalle. Hiihtoliitto tunnetaan huippu-urheilun kautta, mutta tämän ohella toimikenttäämme kuuluu esimerkiksi liikkumisen ja harrastamisen mahdollistaminen ruohonjuuritasolla: toiminnallamme madallamme liikkumisen kynnystä ja edistämme ihmisten hyvinvointia valtakunnallisesti ja vastuuta tulevaisuudesta kantaen. Erityisesti panostamme lapsille ja nuorille suunnattuihin tuotteisiimme innostavien lumilajien parissa.

Ilta-Sanomien päätoimittaja Johanna Lahti uskoo, että kaupallisesta yhteistyöstä on iloa molemmille osapuolille.

– Ilta-Sanomat aloittaa innoissaan yhteistyön Hiihtoliiton kanssa. Viime talvi osoitti, että hiihtäminen on edelleen Suomen kansan verissä. Samaan aikaan uutismediana seuraamme luonnollisesti herkeämättä lajin tapahtumia huipulla, esimerkiksi tulevissa talviolympialaisissa Kiinan Pekingissä.

Aiemmin Ilta-Sanomat on solminut vastaavia yhteistyösopimuksia muun muassa Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Palloliiton kanssa.

– Hiihtoliitto on meille erinomainen lisä mm. Huuhkajien ja Leijonien kanssa tehtävään yhteistyöhön, Sanoman uutis- ja Featuremedian markkinointijohtaja Heidi Björklöf taustoittaa.