Martin Norrgård toimi viime kauden ajan Suomen maastohiihtomaajoukkueen palveluksessa.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen entinen huoltopäällikkö Martin Norrgård on valittu Uudenkaarlepyyn uudeksi kaupunginjohtajaksi.

Kaupunki tiedotti asiasta Facebookissa.

– Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuusto on tänään 16.9.2021 valinnut Martin Norrgårdin uudeksi kaupunginjohtajaksi. Martin Norrgård on vuodesta 2017 toiminut eri hiihtomaajoukkueiden huoltopäällikkönä. Norrgård työskentelee myös Vörå IF:n toiminnanjohtajana, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

– Uransa aikana Norrgård on työskennellyt koordinaattorina, työnsuunnittelijana, team managerina, myyntikoordinaattorina sekä myyntivastaavana. Norrgård on kohta kymmenen vuotta ollut paikallispoliitikkona Vaasassa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri, pääaineina valtiotiede ja julkishallinto. Tervetuloa Uuteenkaarlepyyhyn, Martin!

Norrgårdin, 34, lähtöpassit maajoukkuepestistä aiheuttivat keväällä pienimuotoisen kohun. Keväällä 2020 huoltopäälliköksi valitun miehen johdolla oli tarkoitus mennä vähintään Pekingin olympiakisoihin eli vuoden 2022 kevääseen saakka.

– Keskusteluja käytiin jonkin aikaa kauden mittaan, ja lopulta sovittiin, ettei yhteistyö jatku. En halua avata julkisesti yksityiskohtia, Norrgård muotoili keväällä Ilta-Sanomille.

Norrgård kumosi kuitenkin spekulaatiot siitä, että pestin päättymisen syynä olisi ollut Iivo Niskasen tunteenpurkaus Oberstdorfin MM-kisojen 50 kilometrin kisassa ja kilpailun jälkeen.

Kun Norrgård oli jättänyt Suomen maajoukkueen, tiedotti Ruotsin hiihtoliitto, että hän siirtyy Ruotsin maajoukkueen huoltotiimiin. Silloin ajateltiin, että Norrgård palaa tuttuun tehtävään, sillä hän tuli viime vuonna Suomen huoltopäälliköksi juuri Ruotsin huoltotiimistä.

Norrgård kommentoi valintaansa kaupunginjohtajaksi Pietarsaaren Sanomille.

– Hiihtotermein ilmaistuna tuntuu, että nyt on yllättävän hyvä pito, Norrgård sanoi.

– Lähden heti keskustelemaan kaupunginhallituksen kanssa aikataulusta. Aion olla yhteydessä myös Ruotsin suuntaan.

Pietarsaaren Sanomien mukaan Norrgård aikoo jossain vaiheessa muuttaa Uuteenkaarlepyyhyn vaimonsa ja lapsensa kanssa. Perhe asuu Vaasassa.

Norrgårdin valinta ratkesi ensimmäisellä kierroksella, kun hän sai yli puolet äänistä.

Kaksi muutakin ehdokasta, Mathias Kass ja Steven Frostdahl, saivat ääniä.