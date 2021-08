Ruotsin hiihtotähdestä ikävä uutinen – oireet pakottivat keskeyttämään kesätreenit

Frida Karlsson kärsii ylirasitustilasta.

Tukholma

Ruotsin maastohiihtotähti Frida Karlsson ottaa aikalisän tiukkaan kesäharjoittelujaksoonsa. Karlssonin piti osallistua torstaina rullahiihtokilpailuun Norjassa, mutta 22-vuotiaan hiihtäjän keho on ylirasitustilassa.

– Olemme tarkastelleet tekemiämme testejä, joiden mukaan hän on erittäin raskaasti kuormitettu. On tärkeää luopua tulevista kilpailuista, jotta hän saa toipua, Ruotsin hiihtomaajoukkueen lääkäri Per Andersson sanoi.

Karlsson on kärsinyt vastaavista oireista aikaisemminkin urallaan. Anderssonin mukaan hiihtäjän ensi vuoden ykköstavoite, olympiadebyytti Pekingissä, ei ole kuitenkaan uhattuna.

– Tämä ei ole mitenkään ainutkertaista Fridalle, kaikkien urheilijoiden on löydettävä tasapaino kuormituksen ja palautumisen välillä. Fridalla on alla hyvä harjoittelujakso, joten tämä ei ole sinänsä huolestuttavaa.

Karlsson on voittanut MM-tasolla viestikultaa ja henkilökohtaisilla matkoilla kolme hopeaa ja kaksi pronssia.