Therese Johaugin synkkä menneisyys nousi esiin Ruotsissa – arvostettu toimittaja latasi kovan arvion norjalaisen kohtelusta

Ruotsalainen konkaritoimittaja Jacob Hård otti kantaa hiihtomaailmaa vuosia puhuttaneeseen tapaukseen.

Therese Johaug on ollut murskaavan ylivoimainen vuosikausia.

Koko hiihtoa seuraava maailma, ja muutama muukin ihminen, huokaisi epäuskoisena lokakuussa 2016, kun tieto Therese Johaugin dopingkärystä tuli ilmi.

Johaug jäi kiinni klostebol-nimisen anabolisen steroidin käytöstä. Hän ja Norjan hiihtoliitto vakuuttivat, että käry johtui huulirasvan käytöstä.

Johaug sai dopingrikkeestään lopulta 18 kuukauden kilpailukiellon, ja häneltä jäivät väliin muun muassa Pyeongchangin olympialaiset.

Norjan supertähti palasi kansainvälisille laduille marraskuussa 2018. Hän on voittanut sittemmin seitsemän MM-kultaa ja yhden hopean.

Johaugin dopingmenneisyys ja sen jälkeiset tapahtumat nousivat otsikoihin lauantaina Ruotsissa.

Expressen siteerasi Sommar i P1 -radio-ohjelmaa, jossa konkaritoimittaja Jacob Hård puhui norjalaistähden saamasta kohtelusta kilpailukiellon jälkeen.

– Huomaan, että monet pitävät häntä edelleen huijarina. Ymmärrän skeptisen asenteen, mutta mielestäni asiaa on järkevintä tarkastella siltä kantilta, että se on tutkittu asianmukaisesti ja tuomio on kärsitty – ainakin niin kauan kuin tapauksesta ei tule ilmi uutta, 1980-luvulta saakka urheilusta raportoinut Hård totesi Expressenin mukaan.

Johaug itse avautui viime syksynä siitä, kuinka rankkaa on, kun ihmiset eivät vieläkään usko virallista selitystä dopingkärystä.

– Laaja enemmistö uskoo minua, mutta sitten on joitakin, jotka eivät usko. Yritän olla keskittymättä siihen, koska se aika on ohitse. Ja minulle tärkeintä on, että tiedän itse, mitä olen tehnyt, hän kommentoi syyskuussa.

SVT:llä nykyään työskentelevä Hård on yksi heistä, jotka nielevät Johaugin selitykset. Hänen mukaansa 33-vuotiaan kestävyysihmeen tapaus eroaa monesta muusta kuuluisasta dopingvyyhdistä yhden seikan vuoksi:

– Se oli virhe, jonka seuraukset hän kärsi. Mielestäni tarkoituksenmukaisen huijaamisen ja huolimattomuuden välillä on selkeä ero.

Hiihdon maailmancupkausi alkaa tuttuun tapaan marraskuussa Rukalla. Pekingin olympialaiset kisataan helmikuussa.