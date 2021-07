Haapajärven Kiilojen puheenjohtaja kertoo edesmenneen hiihtolegendan muistomerkin aiheuttamista haasteista.

Viime kesänä Haapajärvellä julkistettiin Mika Myllylän muistomerkki, jonka kustannukset ovat pian paikallisen kirjaston seinään kiinnitettävän reliefin kanssa yhteensä noin satatuhatta euroa. Hankkeen takana ollut Haapajärven Kiilat, vuonna 2011 edesmenneen hiihtolegendan kotiseura, on ajautunut projektin vuoksi nyt taloudellisiin vaikeuksiin.

– Haasteita riittää, sitä ei käy kiistäminen. Seura pysyy pystyssä, mutta eniten harmittaa, ettei rahaa jää lasten ja nuorten urheilutoiminnan kehittämiseen, mikä on kuitenkin sitä ydintoimintaamme, Kiilojen puheenjohtaja Ilkka Heinonen kertoo.

– Ongelmat alkoivat siitä, kun emme saanetkaan hakemaamme tukea. Se oli odottamatonta.

Kiilat haki maaseudun kehittämisyhdistykseltä Keskipiste-Leaderilta 60 000 euron avustusta, mutta kehittämisyhdistys ei pitänyt hanketta vetovoimaisena. Niinpä Kiilat on joutunut rahoittamaan hankkeen niin sanottuna omarahoituksena – muun muassa yrittämällä myydä muistomerkin pienoisveistoksia 1 600 euron hintaan.

– Se oli tietysti raju pettymys, kun tukea ei tullutkaan kehittämisyhdistykseltä. On vaikea kuvitella, kuka henkilö olisi ollut Haapajärvelle vetovoimaisempi persoona kuin Myllylä, joka kuitenkin teki kaupunkia alati tunnetuksi. Mikan saavutukset hakevat vertaistaan, Heinonen muistuttaa.

– Toisaalta kauneus on aina katsojan silmissä. Mikä sitten on riittävää ja mikä ei, niin se on loputon suo, jos siitä aletaan kinastelemaan. Yllättävään tilanteeseen joka tapauksessa jouduimme.

Heinosen mukaan patsaan luona on käynyt säännöllisesti vierailijoita.

– Kyllä on, ja siis ihan päivittäin. Tovi sitten näin poikaporukan nousevan Taksi-Helsingin kyltillä varustetusta taksista Mikaa muistelemaan. Mistä lie olivat pojat tulleet, mutta Taksi-Helsingin autolla olivat liikkeellä. Se kertoo mielestäni paljon.

Helsingin ja Haapajärven etäisyys on 456 kilometriä suuntaansa.

Tekohengitystä Kiilat sai tänä vuonna, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 23 000 euron tuen.

– Siitä on suuresti apua. Pienoispatsaskauppakin kyllä auttaisi meitä, jos ei olisi tullut tätä koronaa. Epidemian vuoksi yritysten rahahanat ovat ainakin toistaiseksi olleet kiinni. Onneksi olemme saaneet myytyä joitakin patsaita yksityishenkilöille, Heinonen kertoo.

– Mika on patsaansa ansainnut ja pääasia, että se on pystyssä. Nyt meidän tehtävänä on huolehtia rahoitus maaliin – ja emmeköhän me siinä tavalla tai toisella onnistu.